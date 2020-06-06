【趣話財經】5G基站1個禮拜起1萬個　中國第三季料完成全年目標

經常聽到中國要加速5G基建，到底有幾快？口講無憑，2019年6月6日，中國發放4張5G牌照，開啟5G商用的時代，剛好過去一年，今次從中國三大電訊商的成績表去睇，到底5G建設有幾快。

先講中國電信 （00728） ，集團開通5G基站已超過14萬個，預計今年第三季可以投入服務的5G服務基站超過30萬，即第二、第三季要再增加一倍。集團指當到達30萬個時，便可以覆蓋全國所有城市地區、部份縣城及發達鄉鎮。因為聯通 （00762） 改變4G時策略，在5G以共建共享的方式進行，因此未有自建基站。截至5月底，中國聯通與中國電信共建共享又開通的5G基站達到11.5萬個。內地電訊一哥中移動 （00941） 就同樣開通14萬個5G基站，預備在第三季提前完成全年30萬個的目標，向全國所有地級或以上城市提供5G服務。

大致來說，原本今年定下的全年目標，三大電訊商都可以在第三季超額完成。中國工業及信息化部部長苗圩指即使疫情有影響，但中國每個星期新增5G基站達到1萬個。

雖然近期市場不炒5G概念，不過考慮政府真金白銀投入到5G新基建上，近期可以趁低吸納中國鐵塔 （00788） 。

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