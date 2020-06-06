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特朗普撤走德國30%美軍 不滿歐洲軍費少

環球政治 15:49 2020/06/06

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特朗普撤走德國30%美軍 不滿歐洲軍費少

美歐盟友關係再臨挑戰。美國總統特朗普決定，撤走9,500名駐德國美軍，人數約佔駐德國美軍總數近30%。特朗普一直指摘德國等歐洲多國軍費過低，並與德國總理默克爾關係緊張。美國大削減少德國駐軍，恐進一步削弱美歐安全保障同盟體系信心。

《華爾街日報》引述華府官員報道，特朗普已經拍板，將駐德國美軍人數由現時3.45萬人，到今年9月減少至2.5萬人。特朗普又決定增設駐德國美軍人數上限，從今以後最多只會在德國駐紮2.5萬官兵。

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德國及原西德一直是美國歐洲忠實盟友，也是美軍全球戰略部署，制衡前蘇聯與俄羅斯的重要落腳地。德國西部拉姆施泰因（Ramstein）美軍基地，是美國空軍歐洲及非洲司令部所在地，該基地在美軍近年中東軍事行動中，也扮演了重要物流支援角色。

特朗普大幅削減駐德國美軍，美國全球領導地位恐怕會進一步萎縮。有國防部前官員及專家擔心，特朗普削弱盟國，只會助長美國對手，而俄羅斯一直樂見北約組織出現裂痕。

特朗普政府官員則表示，華府去年9月已開始討論減少駐德美軍，與德國總理默克爾近日拒絕特朗普提出，6月底在美國面對面舉行七國集團峰會無關。德國政府消息表示未正式接獲美方通知減少駐軍，但相關消息早已流傳。

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責任編輯：方圓之

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