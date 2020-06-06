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【港區國安法】梁振英回應BNO擴權　若有居英權應禠奪在港投票權

股樓投資 15:04 2020/06/06

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港區國安法爭議未平息，之前英國首相約翰遜（Boris Johnson）發表文章，稱如中國政府堅持實施港區國安法，英國會修改移民政策，將BNO免簽證入境由6個月延長至1年，持有BNO的港人可獲進一步權利，包括工作權，最終有機會獲得英國公民身份。外相藍韜文（Dominic Raab）亦多次表明要擴大持BNO香港人的權利，並稱準備犧牲與中國的貿易協議。全國政協副主席、前行政長官梁振英，在社交媒體評論此事，指英國政府如堅持BNO護照持有人是英國公民，所有這些人在香港的投票權應被取消。

梁振英在facebook專頁上指：「英國政府在香港民主問題上指手劃腳，既然世上沒有民主政體容許外國人有投票權......如果英政府堅持BN(O)護照持有人是英國公民，所有這些人的投票權也應被取消。」

梁曾多次就港區國安法表達意見，之前就曾批評滙豐(00005)並未就港區國安法一事表態，促工商政界一齊取消戶口。

相關文章：【港區國安法】梁振英批評滙豐無表態　促工商政界取消戶口

相關文章：【中美角力】美禁中國客機　梁振英：行動的性質是什麼？是經濟

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撰文 : 投資組

移民 簽證 約翰遜 梁振英 港區國安法 國安法 滙豐控股（00005） 香港 中國 英國

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