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【疫市營商】D2 Place試行O2O市集　線上購物可寄件或線下自取

商業 14:21 2020/06/06

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本周D2 Place二期《夢想始動市集》與 boutir 掌舖合作，共同舉行線上市集，試行O2O市集模式，顧客可於線上市集購物，安排寄件到指定地點。（D2 Place提供圖片）

D2 Place本周末（6月6日至7日）同時在一期及二期舉行不同主題市集，其中二期《夢想始動市集》與 boutir 掌舖合作，共同舉行線上市集，試行O2O市集模式，為一眾市集愛好者及檔主帶來新體驗。

【疫市營商】荷里活廣場推網上直播代購　逾2,900件1折貨品直播下單連送貨

顧客可自由選擇傳統方式線下市集購物，或可線上市集購物，安排寄件到指定地點，運費到付，亦可以線上落單付款，到線下市集跟檔主或市集職員取貨。是次線上市集會於6月7日 下午5時截單，但顧客仍可在6月7日下午5時至8時期間，到線下市集自取網購商品。

【疫市營商】本地珠寶品牌les amis生意「負增長」　轉攻網上生意挽銷情

《夢想始動市集》有超過45小檔及品牌參與，檔主包括製花藝手作的Bernice.C_petite_fleur、製作香薰蠟燭的Denise Artology等。

Bernice.C_petite_fleur（D2 Place提供圖片）

Denise Artology（D2 Place提供圖片）

至於D2 Place一期有《SOHO MARKET 藝術+市集》，邀請了電影《小飛俠阿童木》繪景製作、世界百大插畫師Purehay (歐陽俊禧），屆時除了有Purehay的個人作品展、電繪分享講座外，還有小小藝術家填色比賽的得獎展覽，當然少不了逾百個本土手作人的創意攤檔。

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《夢想始動市集》詳情

日期：2020年6月6至7日

時間：下午1時至晚上8時

地點：荔枝角D2 Place二期地下The Garage

《SOHO MARKET 藝術+市集》詳情

日期：2020年6月6至7日

時間：下午1時至晚上8時

地點：荔枝角D2 PLACE一期2樓The Space

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責任編輯：朱悅瀅

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