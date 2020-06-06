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特朗普又威脅加中國關稅 今次為了這樣（不是香港）

環球政治 14:29 2020/06/06

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【中美貿易戰】特朗普又威脅加中國關稅 今次為了龍蝦

美國總統特朗普表示，新冠肺炎疫情使他對中美貿易協議看法「有所改變」。特朗普再次威脅對中國加徵關稅，但原因並不是新冠肺炎疫情或港區國安法，而是龍蝦。

特朗普周五（5日）在緬因州出席競選造勢活動，他威脅除非中國及歐盟降低美國龍蝦關稅，美國會向歐洲汽車加徵關稅，並向「一些對中國很珍貴的物品」（something they sell that's very precious to them）加徵關稅。

特朗普又將白宮貿易顧問、對華鷹派納瓦羅（Peter Navarro）放上枱：

「納瓦羅會做龍蝦之王，OK？」

（Peter Navarro's going to be the Lobster King now, OK?）

【中美角力】美英8國議員組同盟 謀聯手對抗中國

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緬因州是美國龍蝦重要產地，特朗普此行正是與當地漁民見面拉票。中美貿易戰打響後，中國2018年宣佈向美國多種產品加徵關稅，美國龍蝦也在關稅清單上。

另外，特朗普周五在白宮舉行記者會期間，也談到中美貿易協議。他稱：

「我估我對中美貿易協議的看法，比3個月前有少少改變。」

（I guess I view the trade deal a little bit differently than I did three months ago.）

「與中國好相處會是件好事。我不知道這會否實現。我到時告訴你。」

（Getting along with China would be a good thing. I don't know if that's going to happen. I'll let you know.）

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責任編輯：方圓之

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