特朗普又威脅加中國關稅 今次為了這樣（不是香港）

美國總統特朗普表示,新冠肺炎疫情使他對中美貿易協議看法「有所改變」。特朗普再次威脅對中國加徵關稅,但原因並不是新冠肺炎疫情或港區國安法,而是龍蝦。

特朗普周五(5日)在緬因州出席競選造勢活動,他威脅除非中國及歐盟降低美國龍蝦關稅,美國會向歐洲汽車加徵關稅,並向「一些對中國很珍貴的物品」(something they sell that's very precious to them)加徵關稅。

特朗普又將白宮貿易顧問、對華鷹派納瓦羅(Peter Navarro)放上枱:

「納瓦羅會做龍蝦之王,OK?」

(Peter Navarro's going to be the Lobster King now, OK?)

緬因州是美國龍蝦重要產地,特朗普此行正是與當地漁民見面拉票。中美貿易戰打響後,中國2018年宣佈向美國多種產品加徵關稅,美國龍蝦也在關稅清單上。

另外,特朗普周五在白宮舉行記者會期間,也談到中美貿易協議。他稱:

「我估我對中美貿易協議的看法,比3個月前有少少改變。」

(I guess I view the trade deal a little bit differently than I did three months ago.)

「與中國好相處會是件好事。我不知道這會否實現。我到時告訴你。」

(Getting along with China would be a good thing. I don't know if that's going to happen. I'll let you know.)

