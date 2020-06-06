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【防疫抗疫基金】物管支援計劃資助期延長　至今已批8500宗

商業 13:02 2020/06/06

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截至今日（6月6日），「物管支援計劃」已收到約10,600宗申請，當中約8,500宗申請已獲批核。（資料圖片）

政府「防疫抗疫基金」下的「物業管理業界抗疫支援計劃」（「物管支援計劃」），截至今日（6月6日），已收到約10,600宗申請，當中約8,500宗申請已獲批核。已批核的申請涉及資助金額超過2億8,000萬元，惠及超過35,000幢樓宇及超過70 ,000位前線物管員工。

【防疫抗疫基金】物管支援計劃繼續接受申請　至今已批6900宗

考慮到疫情仍可能會反覆，防疫措施及抗疫工作需要持續，政府早前宣布「物業管理業界抗疫支援優化計劃」（「優化計劃」），資助期將由4個月延長至7個月，截止申請日期為2020年7月15日，以及放寬每幢合資格大廈的「抗疫辛勞津貼」資助名額，上限由每幢6個增至100個。

【防疫抗疫基金】 教練補助金計劃已錄6550宗申請　15日截止申請

「物管支援計劃」資助合資格的私人住宅和綜合用途（即商住兩用）大廈的業主組織或物管公司，向前線物管員工發放「抗疫辛勞津貼」；同時亦為業主組織或物管公司提供「抗疫清潔補貼」，以減輕加強清潔工作的成本，從而減輕業主和租戶的負擔。

【防疫抗疫基金】黃偉綸：截至5月29日向建造業發放逾24億元

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責任編輯：朱悅瀅

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