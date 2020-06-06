業主鬥快減價　賣樓套現趕移民

全國人大表決通過「港區國安法」後，中美關係愈趨緊張，不少人再度擔心香港前景，心急想移民。據美聯移民顧問統計，上月收到約800宗查詢，較去年同期大升約39倍，按月亦增逾4倍。若看近期樓市成交，至少有10宗賣樓移民個案。

中原胡耀祖說，馬鞍山天宇海1B座中層B室，實用面積797平方呎，原叫價1,238萬元，放盤僅數天，即減價38萬元，終以1,200萬元易手。值得留意的是，原業主持貨僅三年，即辣招禁售期鬆綁後，迅速減價賣樓，籌錢移民。

個別業主為求盡快沽貨，不惜低市價賣樓，冀套現資金移民。美聯蔣曜明說，花都廣場3座高層A室，實用392平方呎，剛以535萬元易手，稍低於市價。化理說，原業主近期有意移民，故決定沽貨離場。

除了減價賣樓，個別買家更以有意移民為由，撻訂離場。市場消息指，粉嶺御庭軒7座中高單位，實用面積509平方呎，上月以738萬元易手，惟買家眼見近期政經局勢有變，轉軚有意移民，情願撻訂15萬元，若連佣金計，料蝕約30萬元。

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