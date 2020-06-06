業主擔驚受怕　二手再錄劈價百萬成交

美國總統特朗普（Donald Trump）早前宣布，已指示展開程序，取消給予香港特殊地位，令人再度憂慮香港前景，即使近期樓市氣氛好轉，加上最近公布的中原城市領先指數（CCL）創下今年新高，惟部分小業主仍劈價賣樓，以致減價百萬元成交增多。

利嘉閣林敏說，西灣河鯉景灣逸榮閣低層H室，實用面積799平方呎，三房一套間隔，原業主最初叫價1,650萬元，其後減價217.2萬元，減幅約13%，終以1,432.8萬元沽出，實用呎價約17,932元。值得留意的是，同座下兩層單位，面積、景觀相同，惟兩年前成交價高見1,480萬元。

利嘉閣蔡再興說，紅磡都會軒2座中層21室，實用面積460平方呎，單位於2018年8月，叫價1,200萬元放售，惟一直無法易手，其後累減240萬元，即約兩成，終以960萬元易手，實用呎價約20,870元。若參考近期屋苑成交，同座下層單位，面積、景觀相同，今年4月，以約928萬元易手，換言之，即使原業主劈價逾兩成賣樓，單位也不算低價成交。

雖然近期焦點近盤熱賣，二手樓價屢錄高價成交，惟市場充斥悲觀情緒，皆因香港經濟衰退、凍薪、減薪、裁員消息不斷，加上香港已成中美磨心，對部分業主來說，絕非好事，倒不如盡快賣樓套現。

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