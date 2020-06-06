【港區國安法】離岸戶口成風氣 學者：要思考開戶當地有何投資機會

▲ 有學者提醒，開設離岸戶口亦要注意當地有何投資機會

自人大會議宣布制定港區國安法以來，中美關係愈趨緊張，部分市民計劃開設離岸戶口，將資金轉移至海外以分散風險，令近日多間提供離岸銀行戶口開設服務的銀行均大排長龍。有學者提醒，市民即使成功開設離岸銀行戶口，在環球零息環境下亦要思考在戶口註冊當地有何投資機會。

近日有傳媒報道指，花旗銀行沙田廣場分行下午有約三、四十人排隊，有銀行職員指不少人查詢關於開設離岸戶口的問題。另外，亦有市民到尖沙咀滙豐分行查詢開戶事宜，滙豐職員稱由於開戶人數眾多，若要開設100萬元以上的卓越理財戶口，需要排至星期五。

中大經濟學系副教授莊太量認為，情況或與制定港區國安法引起社會憂慮有關，有市民因而計劃移民或將資產調配至海外，但相信情況非主流。他又指，不少國家的國民會將約一成資產配置於海外，而過往港人海外資產配置比例較低，相信或有人趁今次事件增加海外配置。

香港不少大型銀行提供開立海外戶口服務，包括滙豐、渣打、花旗及星展等，其中以滙豐門檻較低。滙豐運籌理財客戶開立離岸帳戶的收費為800元，其最低結存要求僅為20萬元，15個工作日內可完成開戶。至於滙豐尚玉客戶及卓越理財客戶則可免費開戶，而且開戶需時更短，只需10個工作天。

如果有意於花旗開立離岸戶口，必須為Citigold客戶，開戶要求為150萬元；渣打及星展開戶要求均為100萬元。

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