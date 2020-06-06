▲ 【中美角力】美英8國議員組同盟 謀聯手對抗中國

中美角力升溫，國際格局有愈發趨向「新冷戰」之勢。美國、英國、日本等8個西方陣營國家國會議員宣佈組成聯盟，表示要在全球貿易、安全、人權方面對抗中國日益增長影響力，協調應對「來自中國巨大挑戰」。中國外交部批評，「少數政客」應摒棄冷戰思維和意識形態偏見，敦促他們停止為一己之私搞政治操弄。

美國、英國、日本、德國、澳洲、加拿大、瑞典及挪威8國，以及歐洲議會約20名議員，周五（5日）宣佈組成「 對華政策跨國議會聯盟 」（ Inter-Parliamentary Alliance on China ） ，表示要推動打造協同、主動戰略應對中國。

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美國議員代表為共和黨參議員魯比奧 （Marco Rubio）、民主黨參議員梅嫩德斯（Bob Menendez）。 魯比奧去年帶頭推動「香港人權與民主法案」，他最新聲言，中國在共產黨統治下「象徵住全球挑戰」。

中國外交部發言人耿爽回應指，中方敦促少數政客尊重事實、尊重國際關係基本準則，摒棄冷戰思維及意識形態偏見，停止利用各種問題干涉中國內政，停止為一己私利搞政治操弄，多為國際社會團結合作發揮建設性作用。

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責任編輯：方圓之