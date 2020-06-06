【美股收市】就業勝預期 納指破頂 道指飆829點

美國5月份就業報告喜出望外，失業率回落至13.3%，非農業職位大幅增加250.9萬個，刺激美股周五急升，納指創新高，道指曾飆逾千點，收復27000大關。

道指高見27338點，升幅達1056點 ，收報27110點，升829點或3.2%；標指收報3191點，升81點或2.6%；納指收報9814點，升198點或2.06%，創收市新高。道指和標指齊創自5月18日以來最大單日升幅，均創兩個月以來最佳單周表現。

大型科技股領升，蘋果公司創收市新高，報331.5美元，升2.85%；Facebook、Netflix均升逾1%。

對於這份驚喜的就業報告，美國總統特朗普（Donald Trump）於Twitter連續發出5條帖文報喜，稱未來幾個月好事會陸續有來 ; 7月、8月、或者9月及10月都會是令人讚嘆的數字。特朗普要求各州進一步解封，又指新冠肺炎疫苖研發有極大進展。

美國經濟情況向好，加上市場憧憬石油出口國組織與減產盟友(合稱OPEC+)同意延長減產協議限期，油價創3月6日以來最高收市價，本周累升逾11%。

紐約7月期油收市升5.7%，報39.55美元。倫敦布蘭特期油升5.8%，報42.3美元，本周累計升11.8%。

美股修復因疫情引發的市場危機，市場避險情緒降溫，金價下挫。紐約8月期金收報1683美元，跌2.6%，創自4月3日以來新低，全周累跌3.9%。