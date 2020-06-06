【新盤混戰】本周末爆新盤戰涉694伙　Wetland Seasons Park第2期成焦點

新盤氣氛持續高漲，發展商也不敢怠慢，今、明兩天（6日及7日）將有5個新盤開售，涉及694伙。其中中國恒大（03333）旗下屯門掃管笏恆大．珺瓏灣第2期日前推出新一批單位，涉及125伙，間隔由開放式至1房戶型，單位實用面積由223至325平方呎，價單定價由443.9萬至706.9萬元，呎價由17,629至22,313元；折實樓價由379.8萬至605.9萬元，折實呎價由15,097至19,101元。項目新推單位將連同早前停售之213伙合共338伙，於周日發售。

此外，新地Wetland Seasons Park第2期也於本周六推售209伙，該盤於日前推出價單第6號，加推118伙應市，間隔由一房至四房，折實樓價由404.4萬至1,800.2萬元，折實呎價由11,358元至14,938元，折實平均呎價為12,920元，今次加推單位輕微提價約1%至5%，新地指Wetland Seasons Park第2期的單位已全數推出。入場價單位是第2座1樓B5單位，實用面積為315平方呎，屬一房（開放式廚房）間隔，折實樓價為404.4萬元。項目已經截收購樓意向登記，第三輪銷售共收到5,715份購樓意向登記，以此計算，超額認購26倍。

至於保利置業（00119）於啟德現樓項目龍譽，也於本周日推出7伙招標，將於本月30日截標。

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