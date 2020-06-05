【至叻板塊】報復反彈　本地股捱出頭

港股一洗頹風，終於有個比較似樣的反彈。恒指一周累升1,809點，周五（5日）報24770點，結果真的峰迴路轉。事實上，今周至叻板塊的排名完全是「估你唔到」，表現最強是電動車板塊，平均漲幅達到18.5%，相當誇張。

其中，比亞迪（01211）因刀片電池反應佳，計劃擴大產能，獲大行唱好，刺激股價一周升19%，連「電池孖寶」天能動力（00819）和超威動力（00951）更升41.1%及26.9%，簡直瘋狂。

相關文章：【港股追蹤】刀片電池反應佳 比亞迪獲追捧升6％

但較值得注意的，反而是第二、三、四位的板塊，分別是航空、本地金融及本地地產，本來因疫情被踩至一文不值的板塊，終於捱到有出頭之日。查實，板塊上升的迹軌跟美股也不謀而合。

隨着市場預期旅遊、航運量需求反彈，外國航空股早已飛天，國泰航空（00293）今周累升13.2%，國內三隻航空股上升介乎16.6%至20.1%。

相關文章：【股神損手】太早掟貨錯失反彈浪 巴菲特最少失30億

說實在，大市經歷3個月反彈，新經濟股估值已經重返，甚至超過疫情前的水平，還有多少值博率值得商榷。既然經濟前景轉趨明朗，資金改投估值極其低殘的舊經濟股，也是無可厚非，而且資金炒落後既成全球共識，可能會維持一段時間。

相關文章：【港股追蹤】新盤混戰 本地地產股升左先

以本地地產板塊為例，一周平均漲幅為11.8%，新世界發展（00017）上升14.1%，新鴻基地產（00016）、太古地產（01972）和九龍倉置業（01997）亦有約12%的升幅，升勢之全面相當罕見。