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【iM舊文重溫】中概股來勢洶洶　冀年內數十隻中概股回歸

股樓投資 18:17 2020/06/06

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自阿里巴巴回歸港股作第二上市後，開始掀起市場關注能否吸引其他中概股回流上市，近日市場陸續冒出了不少名字，包括在內地為人熟悉的綫上旅遊服務公司攜程、內地第二大遊戲公司網易及搜尋引擎公司百度等。外電消息指，港交所與攜程及網易等中國科技公司正商討在香港二次上市事宜，其中攜程跟中金、摩根大通及摩根士丹利研究來港第二上市發售股份。

此外，在內地經營必勝客、肯德基和小肥羊等餐飲品牌的百勝中國，亦有意來港第二上市，若公司計劃公開發售5%至10%的股份，集資約10億至20億美元，相當於約78億至156億港元，最快有望今年內實現；另外亦有傳阿里巴巴旗下的螞蟻金服擬A+H兩地同時上市，團隊近日在接觸香港的機構投資者，更傳瑞信與中金將為保薦人；不過公司發言人指，暫沒有上市時間表。

港交所盼引入50隻中概股
中概股已成了今年新股市場焦點，高盛發表報告引述港交所管理層稱，港交所認為阿里巴巴第二上市是成功案例，故有意爭取更多中概股回流，目標吸引40至50家發行美國預託證券（ADR）的中國企業來港第二上市；認為現時新股市場情況健康，潛在上市新股數目有約200間，其中生物科技類新股比例續增。

事實上，若能吸引更多中概股回歸對港交所也有利，以當前港股平均換手率僅56%左右，單是阿里巴巴的換手率已高達125%；而在美國上市的中概股換手率更高達131%，若回港第二上市，毫無疑問會帶動港股交投增加，亦可提升投資氛圍。

何謂中概股？
中國概念股（簡稱中概股），是指在海外註冊和上市，但最大控股權（通常為30%以上）或實際控制人，直接或間接隸屬於內地的民營企業或個人公司。一般來說，中概股是內地公司在金融改革下，以在海外上市的方式來獲取境外投資的一種方式之一。目前境外上市的主要目的地包括：港交所，紐約證交所、納斯達克、美國證券交易所、倫敦證交所、泛歐交易所、東京證交所、法蘭克福證交所。

節錄自第639期《iMoney Wealth》封面故事

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撰文 : 張以正

攜程（美：TCOM） 網易－S（09999） 阿里巴巴－SW（09988） 香港股票 美股 香港交易及結算所有限公司 中國概念股 IPO

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