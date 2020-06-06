【報稅2020】供樓利息可扣稅　想慳稅有咩注意？

供樓利息扣稅，金額上限為每年10萬元，若想盡10萬元免稅額，又有什麼要留意？

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問：目前供樓利息低，等到息率上升才申請？

答：息率高時申請，當然有著數，惟市場預計，環球低息環境仍會持續一段長時間，若到加息周期時申請，實在不划算。 在「息除本減」原則下，只要每期準時還錢，按額貸款額會隨之減少，利息則以每次還款後之貸款結餘計算。業主起初供樓時，按額貸款額較多，故利息支出同樣較多，但隨着每月還款，按額貸款額逐漸減少，利息支出亦會同步遞減。因此，理論上愈早申請愈著數。

問：樓花項目、工廈單位可否受惠？

據政府規定，只有自住物業的供樓利息，才可用作扣稅，因此樓花項目，工廈單位，均不能受惠。

問：連車位購入單位，並一併向銀行申請按揭，可否受惠？

自用車位利息一樣可扣稅，據政府規定，購買的車位須為擁有人自用，並與有關住宅位於相同的發展物業內。

問：父母為單位業主，但由子女負責供樓，子女可否受惠？

答：不可，物業的業權是以土地註冊處的註冊擁有人紀錄為準，在這情況下，父母才是法定業主，即使子女代為供樓，也不符合資格。

問：加按套現可否受惠？

答：加按部分的利息不會獲得豁免。

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