【派錢1萬】你一定買得起的藍籌股（滄海遺珠篇）

在芸芸50隻藍籌股，你又記得幾多隻？有好多大家連名都未必記得的股份，其實都十分有潛質，而且仲係1萬蚊就入到場。

中信股份（00267）

周五（5日）收報：8.05元

每手股數：1,000

每手入場費：8,050元

簡評：中信股份業務橫跨多個行業，去年收入及純利均交出中單位數的穩定增長，但年內表現受大市及疫情拖累，股價今年至今跌逾20%，現時市盈率（PE）僅4.6倍，屬藍籌股中最低的一群，值得趁低吸納。

推介度：★★★★☆（5星為滿分）

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申洲國際（02313）

周五（5日）收報：102元

每手股數：100

每手入場費：10,200元

簡評：股份現時入場費超過1萬元，只因本周累升超過10%。公司業務主要以代工方式為客戶製造針織服裝產品為主，近年持續交出穩定盈利。可待股價回落至96元的前浪頂支持位才吸納，買得抵之餘，又符合1萬元入市的原則

推介度：★★★★☆（5星為滿分）

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