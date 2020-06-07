  • 26°C
香港時間 : 2020607日 (日) 13:22
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney網上專欄

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【派錢1萬】你一定買得起的藍籌股（滄海遺珠篇）

股樓投資 00:40 2020/06/07

分享：

在芸芸50隻藍籌股，你又記得幾多隻？有好多大家連名都未必記得的股份，其實都十分有潛質，而且仲係1萬蚊就入到場。

中信股份（00267）

周五（5日）收報：8.05元

每手股數：1,000

每手入場費：8,050元

簡評：中信股份業務橫跨多個行業，去年收入及純利均交出中單位數的穩定增長，但年內表現受大市及疫情拖累，股價今年至今跌逾20%，現時市盈率（PE）僅4.6倍，屬藍籌股中最低的一群，值得趁低吸納。

推介度：★★★★☆（5星為滿分）

相關文章：【派錢1萬】你一定買得起的藍籌股（本地股份篇）

申洲國際（02313）

周五（5日）收報：102元

每手股數：100

每手入場費：10,200元

簡評：股份現時入場費超過1萬元，只因本周累升超過10%。公司業務主要以代工方式為客戶製造針織服裝產品為主，近年持續交出穩定盈利。可待股價回落至96元的前浪頂支持位才吸納，買得抵之餘，又符合1萬元入市的原則

推介度：★★★★☆（5星為滿分）

#即睇iMoney全新網站【imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 古植平

相關文章

【派錢1萬】你一定買得起的藍籌股（本地股份篇）
今日
【派錢1萬】你一定買得起的藍籌股（本地股份篇）
【派錢1萬】你一定買得起的藍籌股（內銀篇）（下）
2020/06/05
【派錢1萬】你一定買得起的藍籌股（內銀篇）（下）
【派錢1萬】你一定買得起的藍籌股（內銀篇）（上）
2020/06/05
【派錢1萬】你一定買得起的藍籌股（內銀篇）（上）
【派錢1萬】你一定買得起的藍籌股（能源股篇）（上）
2020/06/05
【派錢1萬】你一定買得起的藍籌股（能源股篇）（上）
【派錢1萬】你一定買得起的藍籌股（能源股篇）（下）
2020/06/05
【派錢1萬】你一定買得起的藍籌股（能源股篇）（下）
香港股票 藍籌股 中信股份（00267） 申洲國際（02313）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【罷韓案】666罷免韓國瑜案今投票　最快5點半有結果
【罷韓案】666罷免韓國瑜案今投票　最快5點半有結果
業主擔驚受怕　二手再錄劈價百萬成交
業主擔驚受怕　二手再錄劈價百萬成交
業主鬥快減價　賣樓套現趕移民
業主鬥快減價　賣樓套現趕移民
BNP：北水5月淨流入增　5大買入股份揭盅
BNP：北水5月淨流入增　5大買入股份揭盅
【數據出錯】美國5月失業率　由13.3%修正至16.3%
【數據出錯】美國5月失業率　由13.3%修正至16.3%
【報稅2020】供養父母免稅額　點報最着數？
【報稅2020】供養父母免稅額　點報最着數？