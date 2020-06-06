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【逆市開店】祥益汪敦敬兒子汪廷謙斥500萬開清酒店　逆市開店有何感受﹖

名人薈萃 09:00 2020/06/06

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過去一年，本港先後爆發社會運動及新冠肺炎疫情，零售業經歷有史以來最大危機，祥益地產創辦人汪敦敬兒子汪廷謙（Chris），卻在去年10月在尖沙咀開設清酒店「Sake Moment敬酒」，於逆市下開業，究竟他有何感受﹖

外表溫文爾雅的汪廷謙，本身也是位藝術家，他早年畢業於倫敦藝術大學切爾西藝術與設計學院的藝術本科，並完成了蘇富比藝術學院修讀管理藝術碩士課程。他坦言，本身的意念是在K11  MUSEA內開設一家擁藝術色彩的咖啡店，提供平台讓年輕人去交流藝術。為了準備開店，汪廷謙特地跟爸爸及媽媽一行三人去學沖咖啡。不過，隨後他發現原來商場已有數家咖啡店即將開幕，於是改為開設日本清酒店，售賣最高級的清酒。

這家清酒吧取名為「Sake Moment敬酒」，店內嚴選過百款佳釀，包括清酒、果酒、威士忌等，也不乏知名酒藏如鍋島、澤姫、天領等，不少佳釀由日本酒藏直送。讓客人在此可以享受清酒的快樂時刻，汪廷謙說：「我最大的願望，是可以在香港宣傳清酒文化及清酒工匠的心。」但他強調自己不會搞網上平台賣酒，「我希望在這裡建立一個平台，讓人去溝通及了解，也希望教育到客人清酒的文化，如透過網上賣酒，就不能有以上功能。我經常同客人講，你下次來店不一定要買酒，而是來跟我傾計也沒有問題的。」

汪廷謙去年9月開始試業，並於10月底正式開店，當時香港正值社會運動最激烈之時，店舖外的尖沙咀一帶，更不時爆發警民衝突，生意直接受影響。及至今年初，新冠肺炎重挫香港經濟，究竟有何感受﹖「我覺得自己像在坐過山車，玩跳樓機，我經常跟同事、朋友說：『我們已經營最差的情況，之後還可以更差嗎﹖』其實這是心態上的問題，我覺得自己不需要賺好多錢，只是岩岩好，知足就可以。」

 

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撰文 : 陳詠妍

祥益地產 酒吧 新冠肺炎 商場 疫情

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