【京東IPO】草根出身創辦京東　劉強東身家逾860億

京東的創辦人劉強東，1973年在江蘇省宿遷縣一條普通村落光明村出世。大學年代開始，他已經開始嘗試做生意，大學三年級時寫程式賺錢，到大四時更曾開餐廳，但最終卻因而蝕了20萬元。

劉強東曾透露，大三時寫程式很賺錢，只消利用一個月的晚上時間，就能賺到5萬元，當時更因而買了一部「大哥大」手機。不過大四時經營餐廳不善，卻讓他在畢業時欠了父母20萬元，甚至去到連坐車錢也沒有的日子。

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不過，失敗乃成功之母，劉強東的創業精神未有因餐廳蝕本而退縮。到大學畢業後，他在1998年成立了京東公司，當時主營光磁產品。至於為何稱為「京東」？厡來是取材於他及初戀女友龔曉京的名字，「京」和「東」各取一字而成，但他們在2003年分手。

他在2004年成立「京東多媒體網」，也就是「京東商城」的前身，開始向電商業務進發。至2005年關閉實體商店，正式轉型為一家純網上的電商企業。公司發展一直也順利，2006年京東獲得第一輪融資後，到2008年資金已差不多用完，需作第二輪融資，但偏偏遇上金融海嘯。

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劉強東曾說過，當時每日要見最少5名投資者，說同樣的話、回答同樣的問題。對方每次都會問他公司甚麼時候賺錢，而他只能夠跟對方說「對不起，暫時還不知道哪一年能賺錢」，然後對方就對他說「走吧，走吧，走吧」。

「然後到最難的時候，有一天自己都相信了是不可能拿到錢的，因為08年金融危機幾乎沒有任何人願意投錢，有一天自己相信了是不可能拿到錢的，自己認識到真的這家企業倒閉了，而已經正好做了十年，從98年創業開始，然後那時候已經有二三百名兄弟了。」

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度過2008年最艱難日子後，京東在2014年成功在納斯達克上市，當時招股定價為每股19美元，首日掛牌升10%。6年後，京東股價最新已升至59.04美元，升幅超過2倍，市值高達734億美元（約5,700億港元）。按京東招股文件披露，劉強東現持有京東15.1%股權，他的身家多達860億港元。

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