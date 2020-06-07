【京東IPO】認購京東前 不可不知的5件事

繼網易（新上市編號：09999）招股熱爆全城，另一重磅中概股京東（新上市編號：09618）將於周一（8日）招股，料亦會掀起新一輪認購熱潮，有意認購的不妨先看看京東的5件事。

1 創辦人劉強東

京東的創辦人，是今年47歲的劉強東，出生於江蘇省宿遷縣光明村。他在1998年6月在北京中關村成立京東公司，最初主營光磁產品，後來開始經營IT連鎖店。 至於公司為何命名為京東，原來是取材自他和首任女友龔曉京的名字，「京」和「東」各取一字而成。

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2 股東背景強勁

京東背後的股東，可謂星光熠熠，根據招股書披露，劉強東持有14.7%京東股權﹐只是第二大股東，而大股東是騰訊控股（00700），持股17.8%；美國零售巨企沃爾瑪（Walmart）持有9.8%，是第三大股東。

3 同股不同權

京東採取同股不同權的架構，A類普通股持有人每股可投1票，而B類普通股持有人則每股可投20票。雖然劉強東表面上只是第二大股東，但由於他持有及1,4000萬股A股（1股1票）及逾4.5億股B股（1股20票），實際擁有的投票權高達78.4%，對京東的控制權可謂牢不可破。

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4 賺錢能力遜阿里

京東是內地三大電商之一，不過從盈利能力來看，似乎較主要對手阿里巴巴稍有不及。參考招股文件，京東2017及2018年仍處於經營虧損階段，分別為8.35億及26.2億元（人民幣，下同），直至2019年才錄得89.9億元經營利潤。到今年首季，京東收入1,462億元、阿里巴巴1,143元，但京東Non-GAAP純利只有30億元，而阿里則有223億元，阿里的利潤率明顯較高。

5 股價6年升2倍

京東在2014年在納斯達克上市，當年招股定價為每股19美元，而京東周五（5日）美股收市報59.04美元，6年間股價上升2.1倍，而公司市值亦已漲至734億美元（約5,710億港元）。