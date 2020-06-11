【趣話財經】人工要同市值掛勾　民銀高層腳震？

中銀香港 （02388） 總裁高迎欣辭任後，空降民生銀行 （01988） 出任黨委書記，而民生銀行董事會亦即將換屆。民生銀行非執董、巨人網絡董事長史玉柱在微博表示，民生銀行董事會已經超齡，「民生銀行有大批優秀的年輕人，要提拔到各級管理層」。

這並不令人意外，不過史玉柱強調，管理層的收入要與公司市值掛勾，是民生銀行公布董事會換屆後，史玉柱第二次表達該訴求。根據民行去年的年報，去年全體董事、監事及高級管理人員的稅前報酬是6,288.5萬元人民幣，去年全年純利則是538.2億元，比例算合理，但公司H股股價年初至今跌約一成，按年則變化不大，難怪史玉柱要迫董事會做野。

筆者忽發奇想，如果匯豐 （00005） 管理層人工同市值掛勾，未來幾年又會點樣呢？

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