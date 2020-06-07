【派錢1萬】你一定買得起的藍籌股（內需股篇）（下）
股樓投資 00:35 2020/06/07
內需消費股又點止得中國旺旺（00151）同萬洲國際（00288），其實仲有5G同醫藥概念的股份俾大家揀！
中國聯通（00762）
周五（5日）收報：4.62元
每手股數：1,000
每手入場費：9,240元
簡評：今年炒5G概念，電訊股理應受追捧，惟市場擔心5G屬起步階段，加上資本開支大增會拖累公司收入和盈利。現價市盈率（PE）10.4倍，息率3.8厘，總好過買石油股！
推介度：★★★☆☆（5星為滿分）
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國藥控股（01099）
周五（5日）收報：20.15元
每手股數：400
每手入場費：8,060元
簡評：疫情今年帶旺醫藥股，但國藥業務屬於分銷及零售領域，未有研發業務，故股價今年至今累跌近30%。經調整後，股份現時市盈率僅8.3倍，息率有3.6厘，估值合理，有值搏價值
推介度：★★★★☆（5星為滿分）
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撰文 : 古植平
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