【趣話財經】洗心革面唔做爛鐵　中國鐵礦石兩個月升四成

國際油價由負油價的負37元，反彈至近日近40元，而其他資源亦出現暴升。內地鐵礦石期貨由4月低位542元人民幣一噸，在大約兩個月的時間，亦上升近四成，創2019年8月以來的高位。

根據內地傳媒報導，淡水河谷指今年除中國以外，其他國家的需求下降，2020年運到中國鐵礦石的數量較2019年不跌反升。

受肺炎疫情影響，全球鐵礦石需求普遍較低，然而中國卻出現「搶鐵」的情況。一方面是消息指巴西淡水河谷受疫情影響，或需要關閉位於巴西的三個主要礦山，同時中國唐山市公布空氣質量強化保障方案，要求鋼企進行減排，令鋼鐵的價格大幅上升，推高原材料鐵礦石的價格。

今次鐵礦石是否只是炒作？內地券商國投安信及中金公司均指「鐵變金」受供需支持，6月初鐵礦石港口庫存降至10784萬噸，為2016年10月28日以來新低，而中國於4月鐵礦石的進口量為9727萬噸，亦為今年以來新高。

鐵礦石價格急升，往往代表中國經濟回暖，不知今次中國經濟反彈，是否又是「鐵一般的事實」。

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