【商標侵權】外國品牌VS內地牌子　細數5大中國商標侵權案判決

中國侵權案判決向來讓人「驚喜」，先成立的外國的公司欲在中國市場發圍，除了要靠實力以外，還要留意自家一直沿用的商標，是否已在中國「被註冊」。一不小心，反而會被控侵犯商標或知識產權。

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1. 無印良品（Muji ）

2018年，北京最高人民法院裁定無印良品（Muji ）因使用「無印良品」商標侵犯了北京棉田紡織公司的知識產權，日本零售商無印良品（Muji）被判罰約62萬元人民幣及發道歉聲明。 無印良品（Muji ）2005年進入中國市場時，它將已註冊的國際品牌名稱「 MUJI」，及中文字「無印良品」印在大部分的貨物上。但是，中國海南南華公司早於2001年，在某些機織物產品，例如床罩和毛巾上註冊了「無印良品」商標，之後再將商標的擁有權，轉讓北京棉田紡織公司。 無印良品（Muji ）承認中國公司擁有床罩和毛巾用的「無印良品」商標的權利，但對法院針對知識產權的裁決提出上訴，但最高法院在法庭文件中提及：「 北京棉田紡織公司擁有該商標的專有權」，並指「其他人未經許可，不得侵犯該權利」，無印良品（Muji ）最終敗訴。

2. 美國運動品牌Brooks

Brooks於2017年8月被中國運動品牌安踏起訴侵權其商標。福建省泉州市中級人民法院判決安踏勝訴。Brooks除了需要撤出中國市場外，還須向安踏賠償350萬元人民幣市場損失費。 Brooks早於1914年創立，而安踏的則於1994成立，這跟早前New Balance及Air Jordan侵權案雷同，在中國成立的國產品牌，已率先申請了他們的商標使用權。

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3. 蘋果（Apple）

蘋果亦曾在中國輸了一場商標大戰，新通天地公司於2007年獲得在皮革製品上使用「iPhone」一字的使用權，蘋果就此提出異議，惟北京最高法院在2016判蘋果敗訴。 當時法院一致認為，蘋果的「iPhone」商標在2007年6月才出現，並在2009年10月才進軍中國，難以證明其「iPhone」商標已經達到馳名程度。 事實上，蘋果早於2002年在中國申請了電腦硬件和軟件的「iPhone」商標，但至2013年才獲批。

4. 美國總統特朗普（TRUMP）

2006年，特朗普在中國申請「TRUMP」的商標使用權，用於在中國經營地產生意，惟一名叫董偉的中國人比特朗普早兩個星期已成功註冊。當時特朗普為此曾兩次提出上訴，經歷數年之久，結果均敗訴。直至特朗普成為美國總統後，判決結果有所扭轉，成功取回「TRUMP」的商標使用權。 TRUMP一字有「王牌」、「王」的意思，不少中國公司早於特朗普申請商標前，已作多項註冊，商品涵蓋範圍甚廣，由水族用品、炸藥至網球拍，均有以「TRUMP」作為品牌名字。

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5. 豐田汽車（Toyota Motor）

2002年，北京市第二中級人民法院於駁回了豐田汽車針對浙江杭州的吉利汽車提起的訴訟。吉利汽車被指控抄襲豐田汽車的商標。豐田汽車要求吉利汽車停止使用其商標，並賠償合共1,400萬元人民幣，但法院最後判豐田汽車敗訴，並要向吉利汽車支付80,360元人民幣損失費。 法院指出，由於兩個商標在設計上明顯不同，因此消費者能夠區分豐田和吉利。另外，消費者在買車之前會多番考慮，不會混淆這兩個品牌，也不會根據商標之類的小物件去決定購買。 豐田的代表律師史玉生指：「主要判決與我們向法院提供的事實不符。只要消費者有可能將吉利的商標誤以為豐田的商標，就應將其視為對豐田權利的侵犯。」吉利之後重申，認為其商標與豐田的商標不相似，因此不構成侵犯版權。

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