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陳潔玲享受做生意:「想獲更多尊重。」

名人薈萃 19:30 2020/06/08

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陳潔玲對做生意相當有熱誠，認為這能給她相當大的滿足感，同時認為做生意的感覺較為踏實，較容易掌握在自己手中。「我很喜歡演員這職業，但演員很多時也處於一個較被動的狀態，相反做生意自己可以控制的因素更多。」不止心裏較為踏實，她又認為生意人會獲得較多尊重。「很多時候大家喜歡一位藝人，很單純是因為覺得她/他外形吸引，根本不清楚藝人的內在如何，相反一位成功商人總能令人有興趣知道他的內在。」看來即使Party Room有天結束，陳潔玲都會繼續做生意。

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陳潔玲經常以幕前身份示人，鮮有人知道她有經營生意，面對雙重身分，她認爲藝人經營生意有一定優勢。陳潔玲就認爲藝人的身份能爲她省卻不少宣傳費。「畢竟藝人都會有屬於自己的社交平台，也有一定數量的粉絲，因此宣傳較爲容易。」此外，她認爲藝人人面較廣也是一大優勢「因爲拍攝的緣故，我認識不少幕後人員，例如 Party Room 需要一模型摩天輪做裝飾，我就找來以前合作過的美術，效果也相當好。」不過，她認爲優勢還優勢，細節、服務還是要做好，否則單靠名氣經營，根本撐不下多久。

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撰文 : 翁嘉陽

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