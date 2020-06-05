【MPF】「永久離港」申提早取強積金　積金局：一生只可申請1次

▲ 積金局提醒，若任何人作出虛假聲明，最高可被罰款10萬元及監禁1年。

一名市民在2007年及2017年，先後兩次以永久離開香港為由，申請提早提取強積金，最終被判監7日，緩刑2年。積金局提醒，真正永久離港的計劃成員，的確可以申請提早取回強積金，但成員一生只可以此理由提出1次申請，若任何人作出虛假聲明，最高可被罰款10萬元及監禁1年。

案情指，一名強積金計劃成員先後在2007年7月，以及2017年3月，分別向2間強積金受託人以「永久離開香港」為由，申請提早提取強積金。經調查後，發現其在「法定聲明」中作出虛假或具誤導性陳述，積金局將個案轉介警方及律政司提出刑事檢控，被告最終被裁定違反《 強制性公積金計劃條例 》，判監7日，緩刑2年。

積金局：有紀錄冊列載申請人資料

積金局提醒，根據《 強積金條例 》，計劃成員若因永久離港可申請提早取回強積金，但一生只可以此理由作出一次申請。即使其後返港及再次參加強積金計劃，亦不能再次以永久離港的理由申請提早取回款項。過往亦有人因作出虛假聲明而被判罰款、社會服務令或監禁不等。

積金局發言人指，成員切勿以身試法，當局會與其他政府部門保持密切聯繫，就可疑個案查核申索人是否真正永久離港，而積金局亦有備存紀錄冊，列載曾以永久離港為由提早取回強積金的成員用以核實。

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