【美股開市】道指急升逾700點 特朗普10時見記者

美股周五開市急升，道指升逾700點，收復27000點大關，主因美國5月份就業報告令人喜出望外。期內，失業率回落至13.3%，遠低於市場預期的19.6%，非農業職位大幅增加250.9萬個，遠勝市場預期的減少750萬個。

道指早段急升791點，高見27072點，標指及納指升67及173點，報3179及9789點；Stoxx歐洲600指數尾市升2.2%，英法德股升幅介乎2%及3.5%。

就業報告亮麗，卻對美元支持有限，美匯指數升0.2%，報96.84；歐元跌0.3%，報1.13美元；日圓跌0.5%，報109.67兌1美元。

美國債價則顯著下跌，10年及30年期債息因而同樣急升9點子，報0.9152及1.7275厘。

對於這份驚喜的就業報告，美國總統特朗普（Donald Trump）於Twitter連續發出5條帖文報喜，同時不忘自誇一番。

特朗普直言，這是一份令人驚喜的就業報告（AMAZING JOBS REPORT），數字叫人難以置信（INCREDIBLE），連他自己也被嚇到（I am so stunned），因過去30年從未見過這種逆轉情況。

特朗普又稱，美國東岸時間周五上午10時（本港時間周五晚上10時）將於白宮召開記者會。

責任編輯：郭世正