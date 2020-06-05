【美股早段】道指急升近900點 特朗普自誇施政了得

美股周五早段急升，道指升近900點，收復27000點大關，主因美國5月份就業報告令人喜出望外。期內，失業率回落至13.3%，遠低於市場預期的19.6%，非農業職位大幅增加250.9萬個，遠勝市場預期的減少750萬個。

道指早段急升894點，高見27176點，標指及納指升77及190點，報3189及9806點；Stoxx歐洲600指數尾市升2.1%，英法德股升幅介乎1.8%及3.2%。

就業報告亮麗，卻對美元支持有限，美匯指數升0.1%，報96.75；歐元跌0.2%，報1.1311美元；日圓跌0.5%，報109.71兌1美元。

美國債價則顯著下跌，10年及30年期債息因而同樣急升10點子，報0.9253及1.739厘。

對於這份驚喜的就業報告，美國總統特朗普（Donald Trump）於Twitter連續發出5條帖文報喜，同時不忘自誇一番。

特朗普直言，這是一份令人驚喜的就業報告（AMAZING JOBS REPORT），數字叫人難以置信（INCREDIBLE），連他自己也被嚇到（I am so stunned），因過去30年從未見過這種逆轉情況。

特朗普其後於記者會上，指5月就業報告亮麗，是對自己政策正確的最大肯定，「我們已經帶回工作職位，未來幾個月好事會陸續有來。7月、8月、或者9月及10月都會是令人讚嘆的數字。」

特朗普要求各州進一步解封，又指新冠肺炎疫苖研發有極大進展。

此外，特朗普又談起中美關係，指自己對於中美貿易戰首階段協議的看法，已經完全改觀。

責任編輯：郭世正