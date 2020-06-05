【派錢1萬】你一定買得起的藍籌股（能源股篇）（下）

上文同大家分享，1萬元原來可以吸納到三大石油股，此外，仲有隻能源股原來每手唔使7,000蚊，講緊嘅就係中國神華（01088）

中海油（00883）

周五（5日）收報：9.33元

每手股數：1,000

每手入場費：9,330元

簡評：屬三大石油股中，對油價最敏感的股份，近月走勢也稍勝其他油股，惟油價前景仍然難測，加上市盈率（PE）逾32倍，只宜短炒。

推介度：★★★☆☆（5星為滿分）

相關文章：【派錢1萬】你一定買得起的藍籌股（能源股篇）（上）

中國神華（01088）

周五（5日）收報：13.10元

每手股數：500

每手入場費：6,550元

簡評：今年首季業績，收入按年跌10.4%，純利同比大跌22.4%，表現一般，但市盈率不足7倍，息率更達8,1厘，不算太差。但股價本周出現裂口下跌，短綫或繼續受制於裂口位14.5元。

推介度：★★☆☆☆（5星為滿分）

#即睇iMoney全新網站【imoneymag.com】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【imoney.hket.com/im/subscription】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！