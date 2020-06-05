  • 30°C
香港時間 : 2020605日 (五) 23:17
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney網上專欄

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【派錢1萬】你一定買得起的藍籌股（能源股篇）（下）

股樓投資 22:51 2020/06/05

分享：

上文同大家分享，1萬元原來可以吸納到三大石油股，此外，仲有隻能源股原來每手唔使7,000蚊，講緊嘅就係中國神華（01088）

中海油（00883）

周五（5日）收報：9.33元

每手股數：1,000

每手入場費：9,330元

簡評：屬三大石油股中，對油價最敏感的股份，近月走勢也稍勝其他油股，惟油價前景仍然難測，加上市盈率（PE）逾32倍，只宜短炒。

推介度：★★★☆☆（5星為滿分）

相關文章：【派錢1萬】你一定買得起的藍籌股（能源股篇）（上）

中國神華（01088）

周五（5日）收報：13.10元

每手股數：500

每手入場費：6,550元

簡評：今年首季業績，收入按年跌10.4%，純利同比大跌22.4%，表現一般，但市盈率不足7倍，息率更達8,1厘，不算太差。但股價本周出現裂口下跌，短綫或繼續受制於裂口位14.5元。

推介度：★★☆☆☆（5星為滿分）

#即睇iMoney全新網站【imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 古植平

相關文章

【派錢1萬】你一定買得起的藍籌股（內銀篇）（上）
今日
【派錢1萬】你一定買得起的藍籌股（內銀篇）（上）
【派錢1萬】你一定買得起的藍籌股（能源股篇）（上）
今日
【派錢1萬】你一定買得起的藍籌股（能源股篇）（上）
【派錢1萬】你一定買得起的藍籌股（內銀篇）（下）
今日
【派錢1萬】你一定買得起的藍籌股（內銀篇）（下）
香港股票 藍籌股 中國神華（01088）

上一篇文章

【至叻板塊】報復反彈　本地股捱出頭

下一篇文章

【派錢1萬】你一定買得起的藍籌股（能源股篇）（上）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【美國示威】中國留學生趁亂搶走Gucci袋　還貼相炫耀：搶也是我憑實力搶！
【美國示威】中國留學生趁亂搶走Gucci袋　還貼相炫耀：搶也是我憑實力搶！
【網易IPO】今午截飛最後衝刺　三大理由不可不抽
【網易IPO】今午截飛最後衝刺　三大理由不可不抽
內地客有樓無錢供　美孚新邨銀主盤逾千萬沽
內地客有樓無錢供　美孚新邨銀主盤逾千萬沽
【報稅2020】供養父母免稅額　點報最着數？
【報稅2020】供養父母免稅額　點報最着數？
【港股追蹤】食完個飯 宏安地產股價唔見一半有多
【港股追蹤】食完個飯 宏安地產股價唔見一半有多