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【港區國安法】八國及歐盟國會議員組盟應對中國挑戰

環球政經 21:58 2020/06/05

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8國議員與歐洲議會議員或政界人士組成國際聯盟，應對中國崛起帶來在人權等領域的挑戰，並表達對香港議題的關注。

相關文章：【中美角力】蓬佩奧斥中企賬目造假　促全球交易所收緊監管

聯盟稱為「對華政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China），聯盟內18名聯席主席分別是來自美國、英國、日本、澳洲、加拿大、德國、挪威、瑞典8國的政客或議員，以及歐洲議會成員，其中包括英國工黨前黨魁施志安（Iain Duncan Smith）、美國參議員魯比奧（Marco Rubio）及澳洲國會議員黑斯蒂（Andrew Hastie）等。根據網站，聯盟目標涉及五大範疇：維護基於國際原則下的秩序、維護人權、促進公平貿易、加強安全和保護國家統一。

相關文章：【港區國安法】英外相與五眼聯盟商議 研分擔收留港人

聯盟的多名國會議員在影片中表示，他們曾對中國崛起抱有美好幻想，但如今都已幻滅，又指一直以來確保安全自由的民主制度，目前正受到前所未有的壓力與挑戰，部分國家挺身捍衛人權與價值觀，卻往往獨力支撐，甚至因此付出嚴重代價，如此重擔不應由任何國家獨自背負，盼能藉著組盟，應對中國帶來的巨大挑戰。

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國安法 港區國安法 貿易 人權

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