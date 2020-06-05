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【派錢1萬】你一定買得起的藍籌股（能源股篇）（上）

股樓投資 22:46 2020/06/05

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50隻藍籌股中，大家能夠用1萬元買到的股份其實不足20隻，除了之前介紹過的內銀股外，讀者原來亦可以吸納到三大石油股。

不過經歷過4月份的負油價後，市場對油股的信心似乎仍未完全回復

中石化（00386）

周五（5日）收報：3.59元

每手股數：1,000

每手入場費：3,590元

簡評：內地成品油價格有獨有調整機制，中石化未必能受惠近期油價反彈，加上現時市盈率（PE）逾32倍，就算息率有3.4厘，亦不算值搏。

推介度：★★☆☆☆（5星為滿分）

相關文章：【派錢1萬】你一定買得起的藍籌股（內銀篇）（下）

中石油（00857）

周五（5日）收報：2.81元

每手股數：2,000

每手入場費：5,620元

簡評：與中石化（00386）情況相若，公司首季業績按年轉盈為虧，彭博亦預測股份今年或錄得虧蝕，近期油價回升，股價亦只在橫行區爭持。

推介度：★★☆☆☆（5星為滿分）

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撰文 : 古植平

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