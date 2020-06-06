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【置業指南】小心中伏　3招教你識別凶宅

股樓投資 11:36 2020/06/06

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坊間偶有筍盤推出，造價往往低市價一成以上，部分新手買家或盲舂舂入市，誤購凶宅。若誤買兇宅，除了住得唔舒服，更可能影響按揭審批。可惜的是，政府迄今未釐訂凶宅定義，更沒有官方凶宅名單。若要靠自己辨認凶宅，最好小心提防，以下三招「防凶宅大法」或幫到你！

問代理

據地監局規定，代理交易時，不可作出欺詐或失實陳述，否則會遭紀律處分，最嚴重被撤銷牌照。因此，買家向代理查詢單位是否凶宅時，代理有責任及義務告知實情。

可惜的是，凶宅沒有官方定義，加上《地產代理條例》並沒有要求代理，必須提供有關資訊。若買家沒有向代理查詢，又或代理不知情，其實代理並沒有違反《操守守則》。

地監局建議，買家最好透過代理向賣家查詢，而且用詞清晰，不應含糊，舉例說，直接問：「單位曾否發生命案？」，不要問：「單位是否有『 污糟嘢』？」。

看華資銀行估值

專家建議，買家可向華資銀行查詢單位估值，因為一般華資銀行對凶宅較保守，若單位屬銀行凶宅名單，網上估價結果多數為「不適用」，代表單位出事機會極高。

網上打聽

坊間有不少凶宅網，買家可以自行查閱，惟資料未必齊全，且沒有列明哪一伙單位。

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撰文 : 柳家平

凶宅

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