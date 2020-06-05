雲南首個5G智能工廠建設戰略合作協議正式簽署

▲ 中興通訊股份有限公司與中國移動雲南公司文山分公司、雲南神火鋁業有限公司簽署5G+智能工廠建設戰略合作協議，開建雲南首個5G+MEC智能工廠。

中興通訊股份有限公司與中國移動雲南公司文山分公司、雲南神火鋁業有限公司簽署5G+智能工廠建設戰略合作協議，開建雲南首個5G+MEC智能工廠，共同建立綠色水電鋁智能化工廠。

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雲南神火鋁業公司是目前中國西南片區的電解鋁製造企業之一，是文山州的標杆型龍頭企業。中國移動雲南公司文山分公司在5G網絡基礎、5G場景應用、5G技術創新等方面具備優勢。雙方合作將為文山州帶來雲南省第一個5G+MEC智慧工廠項目，實現全國一流的綠色水電鋁智能化工廠目標，對推動文山州經濟社會轉型發展、跨越發展具有十分重大的意義。

據悉，5G+MEC智能工廠的建設中，中國移動將以頂層設計、分步實施，先基礎、後應用的建設思路，運用5G網絡切片與邊緣計算能力相互加持，滿足雲南神火生產經營轉型升級、降本增效的運營需求，建成集綜合集成信息管控平台、實時協同優化的智能生產體系、精細化能效管控於一體的清潔環保、優質低耗、安全高效的有色金屬智能冶煉工廠。

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目前，項目一期建設已開始實施，將在5G+智能工廠園區內建設7個5G基站，再融合MEC邊緣雲服務器，雲存儲系統等硬件資源，實現包括MEC邊緣計算平台、數據中心機房、園區智能組網、視頻監控安防系統、應急指揮管理系統、IP語音系統、人臉識別消費系統、門禁系統、高清視頻會議系統等信息化基礎平台的搭建。

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責任編輯：施雯雯