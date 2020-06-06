【父親節2020】醫護最愛有機接骨木花精華　iM獨家優惠勁慳$564！

今年父親節(6月21日)快要來臨，大家想好要買甚麼禮物給爸爸了嗎？iMoney幫大家找到了這款有機接骨木花濃縮精華液，還幫讀者爭取到獨家優惠，由即日至6月14日買三送一還送一包有機杞子，原價需要$1,230，現在只需$666就可以買到，足足慳了$564！

另外還有新鮮食材的套餐，有帝皇級三文魚扒、紐西蘭厚切熟成肉眼扒和韓國冰極蠔肉，$465 (包運費)就可以買到了，在父親節當日和爸爸吃一餐豐盛的晚餐吧！

德寶有機接骨木花精華<50%强效版>

取自德國小型有機農場，每年5-7月開花的接骨木花黃白色小花精煉，富含40%–45%高濃度，接骨木可長到9公尺高，夏季時會開出有甜香的乳白色花朵。

開花後，會結出好像藍苺一般的黑紫色果實。接骨木全棵都有很好的藥效，所以有「萬能藥箱」之稱。在天冷時如不幸染上傷風，最好喝一杯接骨木花熱飲，再睡上一覺，睡醒後你便會覺得舒服多了。

原價: $278 iMoney讀者價: $222，買3枝再送1枝，平均每枝$166.5，再額外送皇牌產品 - 有機生機杞子禮盒裝(無麩質) 價值$118 買3枝起免運費

德國有機瑪卡精華

瑪卡被美國探索頻道 Discovery Channel 譽為「天然偉哥」, 是生長在秘魯安第斯高原的一種珍稀植物，有秘魯「人參」之稱。可補充19種氨基酸（天冬氨酸、精氨酸等）、8種礦物質（鐵、錳、銅、鋅、鈉、鉀、磷、鈣）、6種維生素（B1、B2、B6、B12 、E等），具有增強精力、抗疲勞的功能。

原價: $278 / 60粒 iMoney讀者價: $245，買3樽再送1樽，平均每枝$183.8，再額外送皇牌產品 - 有機生機杞子禮盒裝(無麩質) 價值$118 買3樽起免運費

父親節啖啖肉套餐

1) 挪威帝皇級三文魚扒 x 1 ($125/454g)

2) 紐西蘭厚切熟成肉眼扒 x 1 ($338/約580g)

3) 韓國冰極蠔肉 x 1 ($118 / 500g)

原價: $278 iMoney讀者價: $465 (包運費)

優惠由鮮機有機店提供

訂購熱線: 5401 4366

優惠期: 由即日至6月14日