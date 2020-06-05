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【派錢1萬】你一定買得起的藍籌股（內銀篇）（下）

股樓投資 22:38 2020/06/05

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上次提完四大國有銀行中其中兩隻，另外兩隻之中，農業銀行未被納入藍籌，只屬國企成分股。

反而市值較低的交通銀行（03328）則是藍籌成分股，估值甚至比工行建行更吸引。

交通銀行（03328）

周五（5日）收報：4.98元

每手股數：1,000

每手入場費：4,980元

簡評：雖然交銀並非四大國有銀行，但早已被納入成為藍籌，估值方面，現時市盈率（PE）僅4.5倍，市帳率（PB）0.5倍，息率高達7厘，估值較建行及工行吸引，而且每手入場費不足5,000元，1萬元可以買夠兩手。

推介度：★★★★☆（5星為滿分）

相關文章：【派錢1萬】你一定買得起的藍籌股（內銀篇）（上）

中國銀行（03988）

周五（5日）收報：2.97元

每手股數：1,000

每手入場費：2,970元

簡評：中行屬四大國有銀行中較為人熟悉，估值亦較其他三家更平，市盈率4.3倍，市帳率0.5倍，息率有7.2厘，比起剛才提及的交行更高，每手入場費不足3,000元，買夠三手之後仲有錢剩！

推介度：★★★★★（5星為滿分）

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撰文 : 古植平

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