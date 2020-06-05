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【定期存款】中資行搶千億IPO退款　新推1個月定存1.28厘

金融經濟 20:49 2020/06/05

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集友搶吸IPO千億退款閒資，罕有提供1個月定存享1.28厘。

新股火爆，今天（6月5日）截止招股的網易（新上市編號：09999），市場消息指公開招股凍資逾1,900億元，按理約1,800億元是抽不中的向隅資金，有中資銀行瞄準新股熱的退款商機，新推1個月港元定期存款享1.28厘。

入場費10萬　上限千萬

集友搶短錢，新推1個月特優定期存款，針對已持有或新開立證券帳戶者，以認購新股的退票款項至少10萬元，開立此短存，可享1.28厘，上限1,000萬元。

如以門檻10萬元計，退款閒資按理可賺息106元；大戶若斥1,000萬元的限額，更可穩袋1,066元利息。若追息族未有IPO的退票款項，集友則要求以全新資金才享上述特惠息。但優惠屬快閃性質，名額有限，每天額滿即止。集友原本另為指定理財戶，提供1個月年息只得1厘，起存額也是10萬元，較這新優惠的存息低0.28厘。

網易招股集資約6.489億元，消息指公開發售部分初步錄得逾300倍超購，認購人數超過37萬人，凍資逾1,900億元，不論入票的捧場客或凍資額，皆更勝去年11月第二上市的阿里巴巴 （09988）。由於認購倍數勢超越20倍，網易料啟動回撥機制，令公開發售認購部分增至12%，或2,060萬股。

網易原先計劃發行1.71億股，佔已發行股本的5%。發行股份中，原安排約515萬股（即發行規模約3%）用作公開發售。

網易分派　難望1人1手

分析指，網易香港發行股數增至2,060萬股，以每手100股計，最多可供分配20.6萬手網易，已不可能滿足37萬名捧場客，相信難以做到「一人一手」。

網易招股價最高為126元，集資最多216億元，但有消息指，公司擬以123元定價。聯席保薦人為中金、瑞信及摩根大通。

網易將於下周四（11日）掛牌，但業界指，近期新股熱爆，或令散戶寧可轉為打新，保留注碼改抽下周一（8日）招股的京東 （新上市編號：09618），未必把閒錢鎖死在定存，故銀行亦靈活變招，除了力搶IPO退款商機，亦允存戶以新錢敍造1個月定存，同樣可享1.28厘的高息優惠。

阿里去年11月招股時，獲近21.6萬人認購，合計凍資934億元，超購逾40倍。即使阿里認購人數較網易少，可供認購手數較多，惟也無法做到「一人一手」，當時認購一手的投資者，中籤率為80%。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

欄名 : 存款收息

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