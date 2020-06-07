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【輪證學堂】時間是朋友　買輪證要看時間值

股樓投資 02:23 2020/06/07

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除了實際槓桿及引伸波幅，大家都要留意輪證甚麼時候到期。一來到期日前後如果有業績期或一些重要經濟事件，對股價及大市有明顯影響，另一方面，大家同時要留意輪證條款中的時間值損耗。

一般來說，距離到期日越長，輪證的時間值就越高，輪價理論上亦會更高，而每過一日越接近到期日，時間值會減少，而輪證的價格亦會因而調整，亦即「時間值損耗」。不過，時間值損耗並非綫性，較長年期輪證的每天時間值損耗，一般比末日輪少；而價外輪證時間值損耗，又往往高於價內證。

不少人喜歡買到期日較近的輪證，貪其槓桿較高，不過由於時間值損耗較大，因此即使睇中方向，也會出現輪價跟不足正股走勢。如果一個月內到期的價外輪證，時間值損耗往往至少2-3%，買入時便是與時間競賽，風險也更高。

值得留意，時間值損耗主要影響窩輪，牛熊證價格則不受其影響。

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撰文 : 謝克迪, CFA

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