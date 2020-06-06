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【科技一周回顧】Apple Wallet八達通正式開通　美國示威引發社交媒體角色爭議

科技 09:00 2020/06/06

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一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1. 【八達通xApple Wallet】八達通加入Apple Wallet　60秒加卡教學（有片）

八達通終於宣布加入Apple Wallet，iPhone 8或更新款的iPhone均支援Apple Wallet八達通。iPhone用戶只要把iPhone及Apple Watch升級至iOS 13.5及watchOS 6.2.5或以上，即可以登記使用。除了可以iPhone或Apple Watch「嘟」卡，用戶亦可隨時隨地於手機內為八達通增值，更可在遍布全港的 35,000 個零售點，包括超級市場和便利店 購物消費，過程中並無需手續費。而交易詳情和結餘亦能即時顯示於 iPhone 或 Apple Watch 屏幕上，十分方便快捷。

Apple Wallet八達通正式開通　增值及細節需注意
八達通終於加入Apple Wallet　一分鐘即可加卡（附教學）
【八達通你問我答】八達通 X Apple Pay免手續費　無電無網絡怎麼辦？
【八達通 x Apple Wallet】一文看清用戶常見問題　附懶人包連結

2. 【中印角力】印度爆紅「移除中國Apps」　遭Google下架

中印邊境近日爆出鬥毆事件，兩國關係持續緊張。印度軟件公司推出的熱門「移除中國Apps」（Remove China App），在短短兩星期下載量更突破500萬次。該App聲稱能移除手機內所有由中國公司開發的Apps，以保障私隱安全。而且官方指不會收費，也不會要求取得任何手機使用權限，因此極受用家歡迎。不過Google日前以應用程式違反規定為由，將該「移除中國Apps」從當地Play商店下架。

【中印邊境】印度「Remove China Apps」爆紅　兩周錄逾百萬次下載
【每日焦點】中 VS 美國印度　「移除中國Apps」被勒令下架

3. 【每日焦點】特朗普整頓社交媒體　Snapchat率先反擊（附懶人包）

美國總統選舉將於11月舉行，加上黑人男子弗洛伊德（George Floyd）遭白人警員跪頸致死，觸發全美爆發大型示威活動，引發搶掠及警民衝突等問題，社交網站作為政客重要的政治傳播平台，亦悄悄掀起戰幔。Twitter近日把特朗普推文加上需要「fact check」（事實查證）標籤，被質疑企圖干預美國大選，特朗普指責社交媒體平台滅絕保守派聲音，威脅會強制關閉這類網站，引起外界關注社交網站在法律上的角色。

【美國示威】被質疑打壓黑人聲音　抖音稱技術錯誤並致歉
【美國示威】fb、蘋果等科技巨頭捐款　譴責種族不公問題
【美國示威】WhatsApp突然無法預覽tweet內容　FB：技術意外
【美國示威】Snapchat停止宣傳特朗普的帳號言論
【美國示威】複製特朗普Twitter 帖文 網民3日內即被封鎖帳號

4. 【iPhone滯銷】隱瞞iPhone需求致股東損失　蘋果面臨訴訟

在2018年11月1日的分析師電話會議上，蘋果（Apple）行政總裁Tim Cook吹噓iPhone強勁需求的言論，尤其在中國市場，從而導致股東損失數百億美元。而在發表有關言論的數天之前，蘋果已要求其最大的製造商減產。美國奧克蘭地方法院日前就裁定，蘋果公司股東可以就庫克的言論提出訴訟。

【科技精華】印度搶iPhone訂單　急起直追抗中國霸權？
​【拉攏蘋果】印度放寬製造業條款　或成iPhone最大出口國

>>立即參加 hket x SME 網上營銷講座：13億商機系列

責任編輯：施雯雯

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