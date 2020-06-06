【科技一周回顧】Apple Wallet八達通正式開通　美國示威引發社交媒體角色爭議

▲ 一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1. 【八達通xApple Wallet】八達通加入Apple Wallet 60秒加卡教學（有片）

八達通終於宣布加入Apple Wallet，iPhone 8或更新款的iPhone均支援Apple Wallet八達通。iPhone用戶只要把iPhone及Apple Watch升級至iOS 13.5及watchOS 6.2.5或以上，即可以登記使用。除了可以iPhone或Apple Watch「嘟」卡，用戶亦可隨時隨地於手機內為八達通增值，更可在遍布全港的 35,000 個零售點，包括超級市場和便利店 購物消費，過程中並無需手續費。而交易詳情和結餘亦能即時顯示於 iPhone 或 Apple Watch 屏幕上，十分方便快捷。

Apple Wallet八達通正式開通 增值及細節需注意

八達通終於加入Apple Wallet 一分鐘即可加卡（附教學）

【八達通你問我答】八達通 X Apple Pay免手續費 無電無網絡怎麼辦？

【八達通 x Apple Wallet】一文看清用戶常見問題 附懶人包連結

2. 【中印角力】印度爆紅「移除中國Apps」 遭Google下架



中印邊境近日爆出鬥毆事件，兩國關係持續緊張。印度軟件公司推出的熱門「移除中國Apps」（Remove China App），在短短兩星期下載量更突破500萬次。該App聲稱能移除手機內所有由中國公司開發的Apps，以保障私隱安全。而且官方指不會收費，也不會要求取得任何手機使用權限，因此極受用家歡迎。不過Google日前以應用程式違反規定為由，將該「移除中國Apps」從當地Play商店下架。

【中印邊境】印度「Remove China Apps」爆紅 兩周錄逾百萬次下載

【每日焦點】中 VS 美國印度 「移除中國Apps」被勒令下架

3. 【每日焦點】特朗普整頓社交媒體 Snapchat率先反擊（附懶人包）

美國總統選舉將於11月舉行，加上黑人男子弗洛伊德（George Floyd）遭白人警員跪頸致死，觸發全美爆發大型示威活動，引發搶掠及警民衝突等問題，社交網站作為政客重要的政治傳播平台，亦悄悄掀起戰幔。Twitter近日把特朗普推文加上需要「fact check」（事實查證）標籤，被質疑企圖干預美國大選，特朗普指責社交媒體平台滅絕保守派聲音，威脅會強制關閉這類網站，引起外界關注社交網站在法律上的角色。



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【美國示威】Snapchat停止宣傳特朗普的帳號言論

【美國示威】複製特朗普Twitter 帖文 網民3日內即被封鎖帳號

4. 【iPhone滯銷】隱瞞iPhone需求致股東損失 蘋果面臨訴訟

在2018年11月1日的分析師電話會議上，蘋果（Apple）行政總裁Tim Cook吹噓iPhone強勁需求的言論，尤其在中國市場，從而導致股東損失數百億美元。而在發表有關言論的數天之前，蘋果已要求其最大的製造商減產。美國奧克蘭地方法院日前就裁定，蘋果公司股東可以就庫克的言論提出訴訟。



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責任編輯：施雯雯