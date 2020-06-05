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【派錢1萬】你一定買得起的藍籌股（內銀篇）（上）

股樓投資 22:32 2020/06/05

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今年2月，財政司司長陳茂波在財政預算案提出，向18歲或以上的香港永久性居民派發1萬元。有消息指，政府計劃提早至6月21日接受派錢登記。陳茂波早前表示，派錢1萬元的目標是7月內發放，相信絕大部份合資格市民，可在8月底前獲發放1萬元。

問題來了，收到錢之後做乜好？買番隻大藍籌不失為一個好選擇，本欄將一連八期，推介1萬元（可能多幾百蚊）就買得起的藍籌。

現時恒指成分股有4隻為內銀股，仔細一睇，原來全部入場費都唔貴。

建設銀行（00939）

周五（5日）收報：6.39元

每手股數：1,000

每手入場費：6,390元

簡評：建設銀行屬四大國有銀行，成交額長期位列四大行之首，現時市盈率（PE）僅5.4倍，市帳率（PB）0.6倍，息率卻有5.7厘，估值吸引。

推介度：★★★★☆（5星為滿分）

 

工商銀行（01398）

周五（5日）收報：5.23元

每手股數：1,000

每手入場費：5,230元

簡評：工商銀行同屬四大國有銀行，現時估值與建行相若，市盈率5.4倍，市帳率0.6倍，息率則稍低於建行，有5.6厘，但每手入場費平建行一截，只要多加數百元，就可以買夠兩手。

推介度：★★★★☆（5星為滿分）

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撰文 : 古植平

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