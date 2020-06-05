【美國經濟】5月失業率回至13.3% 職位增251萬

市場預期美國就業市場及經濟同樣受到新冠肺炎疫情重挫，怎知勞工部公布令人驚喜的就業報告，5月份失業率回落至13.3%，遠低於市場預期的19.6%，亦低於4月的14.7%。5月非農業職位大幅增加250.9萬個，為二戰以來最大增長，亦遠勝市場預期的減少750萬個。消息刺激美股場外急升，道指期貨升逾700點。

期內，私人企業職位增加309.4萬個，製造業職位增加22.5萬個。在行業方面，以娛樂、休閒及酒店業新增職位最多，增加達123.9萬個、其次為建造業，增加46.4萬個，第三為教育及健康服務業，增加42.4萬個。

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工薪按月減1%，較預期的增1%差；按年升6.7%，亦比市場預期的升8.5%差。

勞動參與率60.8%，勝預期的60.1%，亦較前月的60.2%高；就業不足率21.2%，較前月的22.8%低。

勞工部指，就業市場狀況有所改善，主要由於經濟活動開始逐步復甦，對比在3月及4月時因應新冠肺炎大流行而暫停。

Citizens Bank環球市場主管貝迪基昂（Tony Bedikian）認為，在看到5月新增職位的增長後，已證明除非新冠肺炎疫情第2度爆發，否則美國整體經濟可能已開始好轉，但仍有待觀察疫情後「新常態」（new normal）的實際情況。

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責任編輯：楊心悅