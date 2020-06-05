【港區國安法】李小加：美國制裁香港「很難不嚴重損害自身利益」

▲ 港交所行政總裁李小加認為，國安法不應該具有廣泛性和過大的延伸性。

中央決意從國家層面訂立港區國安法，引來美國研取消香港特殊地位，港交所 （00388） 行政總裁、港區全國政協李小加發表逾3000字的網誌講述「淺見」。李小加認為，美國對中國的敵對政策，大部分來自本土政治需求，不論有無國安立法，香港都易成美國針對中國的政治籌碼，但從國際金融中心地位，香港對中國、美國都是重要金融市場，港人必須也只能用平常心來冷靜應對，但也期望國安法有非常清晰的邊界範圍，而不應該具有廣泛性和過大的延伸性。

美國應該很難在不嚴重損害自身利益的前提下通過「破壞」香港這些核心競爭力來實現打擊中國的目的

李小加指出，不論美國做什麼，它都不會改變一個事實：香港仍然會是中國最國際化、最自由、最開放的市場。這樣的香港符合中國的利益，符合美國的利益，符合世界的利益。

他續指，即使是大家最擔憂的是香港有可能失去特殊貿易地位的問題，但經分析後，似乎普遍共識是：即便取消，影響也有限，因為香港製造並出口到美的貨物，佔香港總出口不到0.1%，而轉口貿易並不受惠獨立關稅區地位。

一國兩制符合中國利益

李小加認為，港區國安立法的決定不會影響香港國際金融中心的地位。他列舉3項原因支持看法：

1. 國安法是針對特殊問題且適用範圍清晰及有限的特殊立法

李小加認為，港區國安法處於「特殊時期、特殊環境」，由中央立法已為必然，也是沒有辦法的辦法。他個人認為，這個立法的適用範圍應該很窄，並有非常清晰的邊界範圍，而不應該具有廣泛性和過大的延伸性。

2. 一國兩制符合中國發展的根本利益

李小加也重申以往看法，當「一國」得到保障，國家絕沒有理由與動力去削弱「兩制」，因一國兩制對香港、中國以至世界都有利，相信中央和香港人有足夠的遠見與政治智慧，令國安法既得廣泛香港市民與國際社會的接受，也不會淪為「無牙老虎」。

3. 國安法的推出完全不改變香港國際金融市場的特殊功能與作用

李小加稱，紐約和倫敦都受到不同形式的與國家安全相關的法律法規的約束，但是並不影響國際金融中心。當中央也會對香港更有信心，會對香港更開放、更支持。

香港「輸血」、「造血」內地

李小加續指，香港多年來在金融、資本，為內地企業「輸血」，累計為1260家內地企業上市，總募集資金超過6.7萬億港元。

香港市場也循「互聯互通」為內地「造血」，將外來「血液」北上引入內地市場，又讓內地資金南下按國際規則投資港股，大規模的雙向流動必將深度優化內地的「造血」功能，大幅促進內地市場國際化進程。

李小加形容：

香港成就了別人，也成就了自己，一步步從當年的區域性股票市場升級成為一大國際金融中心。

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