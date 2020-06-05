  • 30°C
香港時間 : 2020605日 (五) 20:15
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港區國安法】李小加：美國制裁香港「很難不嚴重損害自身利益」

金融經濟 19:52 2020/06/05

分享：

港交所行政總裁李小加認為，國安法不應該具有廣泛性和過大的延伸性。

中央決意從國家層面訂立港區國安法，引來美國研取消香港特殊地位，港交所 （00388） 行政總裁、港區全國政協李小加發表逾3000字的網誌講述「淺見」。李小加認為，美國對中國的敵對政策，大部分來自本土政治需求，不論有無國安立法，香港都易成美國針對中國的政治籌碼，但從國際金融中心地位，香港對中國、美國都是重要金融市場，港人必須也只能用平常心來冷靜應對，但也期望國安法有非常清晰的邊界範圍，而不應該具有廣泛性和過大的延伸性。

美國應該很難在不嚴重損害自身利益的前提下通過「破壞」香港這些核心競爭力來實現打擊中國的目的

李小加指出，不論美國做什麼，它都不會改變一個事實：香港仍然會是中國最國際化、最自由、最開放的市場。這樣的香港符合中國的利益，符合美國的利益，符合世界的利益。

他續指，即使是大家最擔憂的是香港有可能失去特殊貿易地位的問題，但經分析後，似乎普遍共識是：即便取消，影響也有限，因為香港製造並出口到美的貨物，佔香港總出口不到0.1%，而轉口貿易並不受惠獨立關稅區地位。

一國兩制符合中國利益

李小加認為，港區國安立法的決定不會影響香港國際金融中心的地位。他列舉3項原因支持看法：

1. 國安法是針對特殊問題且適用範圍清晰及有限的特殊立法

李小加認為，港區國安法處於「特殊時期、特殊環境」，由中央立法已為必然，也是沒有辦法的辦法。他個人認為，這個立法的適用範圍應該很窄，並有非常清晰的邊界範圍，而不應該具有廣泛性和過大的延伸性

2. 一國兩制符合中國發展的根本利益

李小加也重申以往看法，當「一國」得到保障，國家絕沒有理由與動力去削弱「兩制」，因一國兩制對香港、中國以至世界都有利，相信中央和香港人有足夠的遠見與政治智慧，令國安法既得廣泛香港市民與國際社會的接受，也不會淪為「無牙老虎」。

3. 國安法的推出完全不改變香港國際金融市場的特殊功能與作用

李小加稱，紐約和倫敦都受到不同形式的與國家安全相關的法律法規的約束，但是並不影響國際金融中心。當中央也會對香港更有信心，會對香港更開放、更支持。

香港「輸血」、「造血」內地

李小加續指，香港多年來在金融、資本，為內地企業「輸血」，累計為1260家內地企業上市，總募集資金超過6.7萬億港元。

香港市場也循「互聯互通」為內地「造血」，將外來「血液」北上引入內地市場，又讓內地資金南下按國際規則投資港股，大規模的雙向流動必將深度優化內地的「造血」功能，大幅促進內地市場國際化進程。

李小加形容：

香港成就了別人，也成就了自己，一步步從當年的區域性股票市場升級成為一大國際金融中心。

相關文章：

【獨家專訪】陳茂波：港匯強方證無走資　「身體最實際」

【港區國安法】陳茂波︰聯繫滙率「有國家作為後盾」 美國制裁影響有限

李小加：2019年是香港轉捩點　最壞情況中央仍會視「兩制」有用

李小加︰很多於美國上市的中概股今年可能來香港上市

香港交易所（00388） 一國兩制 香港股票 李小加 香港交易及結算所有限公司 港區國安法 國安法 貿易 互聯互通

下一篇文章

【騰訊持股】Epic周末送電腦遊戲《OVERCOOKED！》（附下載連結）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】9618京東下周一招股　入場費11,919元（第二版）
【新股IPO】9618京東下周一招股　入場費11,919元（第二版）
【新股IPO】9999網易今午截止認購　孖展認購額達859億元
【新股IPO】9999網易今午截止認購　孖展認購額達859億元
【新股IPO】抽中網易隨時賺價又賺息　持股兩日每股可享0.36元股息
【新股IPO】抽中網易隨時賺價又賺息　持股兩日每股可享0.36元股息
恒生指數全日大升404點　夜期早段微跌27點　（不斷更新）
恒生指數全日大升404點　夜期早段微跌27點　（不斷更新）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【新股IPO】9999網易據稱將以123元定價　較周四美股收市價低2%
【新股IPO】9999網易據稱將以123元定價　較周四美股收市價低2%