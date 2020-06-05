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【騰訊持股】Epic周末送電腦遊戲《OVERCOOKED！》（附下載連結）

金融經濟 19:46 2020/06/05

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《OVERCOOKED！》本周在Epic平台繼續免費

騰訊 （00700） 持股近半的遊戲公司Epic Games，其遊戲銷售平台以每周一隻限時免費遊戲大作，搶攻電腦遊戲steam平台玩家，繼《GTA V》、《文明帝國6》，以及《Borderlands》後，本周限時免費遊戲為全年齡向的《OVERCOOKED！》，截至6月11日下午11時，成為周末消閒的選擇。

《OVERCOOKED！》是考驗友情、愛情及親情的作品，最多4個玩家以即時合作的方式，達成煮食任務，一度是派對遊戲必玩之作。

《OVERCOOKED！》登入下載：https://www.epicgames.com/store/zh-Hant/product/overcooked/home

預告新作首日推出即免費1日

此外，Epic Games更推出瘋狂計劃，在8月13日推出的遊戲新作《Total War Saga：TROY》時，以24小時限時免費送出作招徠，《Total War Saga：TROY》取材自荷馬史詩之中的特洛伊戰爭，與上一集《三國》一樣，繼續體驗波瀾壯闊的戰爭場面，最值得留意的是，競爭對手steam電腦遊戲平台，卻要到2021年才可以開賣，完勝對手而打出漂亮一仗。

《Total War Saga：TROY》遊戲畫面

【騰訊持股】Epic Games免費送《GTA5》 用戶流量太多伺服器癱瘓

編輯：譚志偉

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