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晉名峰劈價100萬沽　業主真的忍痛賣樓？

股樓投資 20:28 2020/06/05

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中原周家傑說，火炭晉名峰C座中高層C室，實用面積790平方呎，三房套間隔，原開價1,300萬元，終減價104萬元，以1,196萬元易手，實用呎價約15,139元。據了解，原業主於2014年8月，以870萬購入單位，持貨約6年，現帳面賺326萬元，物業升值37%。

劈價逾百萬成交再現，自然令人憂慮，惟其實不用太擔心。一般來說，業主賣樓時，開價會參考市況，但部分業主會故意叫高價，讓買家大幅還價，經過幾論還價後，買家或因劈價成功，沾沾自喜，繼而迅速成交。

以上述單位為例，若看土地註冊處記錄，對下兩層單位，實用面積、座向相同，去年初以1,152萬元易手。換言之，原業主減價後，造價只重返至去年初水平，考慮到目前市況，特別是叫價逾千萬元的單位，其實成交價尚算合理，原業主仍不算忍痛賣樓。

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撰文 : 柳家平

二手市場 晉名峰

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