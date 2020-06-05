【美國示威】複製特朗普Twitter 帖文 網民3日內即被封鎖帳號

▲ Twitter最近出現一個專門複製特朗普帖文的帳號，藉此測試Twitter的服務條款，以及其審批系統是否對所有用戶都一視同仁，不過該帳號三天內已被即時封鎖。

美國總統選舉將於11月舉行，加上黑人男子弗洛伊德（George Floyd）遭白人警員跪頸致死，觸發全美爆發大型示威活動。社交網站平台Twitter最近就出現一個專門複製特朗普帖文的帳號，藉此測試Twitter的服務條款，以及其審批系統是否對所有用戶都一視同仁，不過該帳號三天內已被即時封鎖，指其違反社交媒體平台關於美化暴力的規定。

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Twitter帳號@SuspendThePres 是由一群美國公民建立，目的是想測試特朗普的帖文內容是否違反了Twitter的服務條款。雖然平台已在特朗普的發文加上標籤，但仍然有人認為，Twitter並未就特朗普的言論採取足夠的行動，被外界批評指責其對總統實施「雙重標準」，縱容特朗普利用平台煽動暴力和陰謀論。

Twitter帳號@SuspendThePres於是決定複製特朗普的帖文，再在其帳號發佈，驗證Twitter是否會對同樣的內容採取一致措施。最後，該帳號不到三天就遭到封鎖停用，原因是他們複製了特朗普「當搶掠開始，槍擊也會開始」（When the looting starts, the shooting starts）的言論，而該言論明顯是煽動暴力，違反平台政策。

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@SuspendThePres指，Twitter發郵件通知表示，只要將違規內容即時刪除，就可以在12小時後獲得解封。而當他們刪除那篇帖文後，Twitter的確將其賬號解封。不過，特朗普的帳號卻未有因相同的的內容而遭停用。他們認為，Twitter雖然在特朗普的帖文加上「煽動暴力」標籤，且被隱藏，卻未有要求對方刪除該則內容，亦沒有停用其帳號，對此表示不滿。而在解封帳號後，他們繼續複製特朗普的帖文，不過就沒有再次遭Twitter警告或停用。

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責任編輯：施雯雯