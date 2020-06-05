【轉數快】轉數快帳戶突破500萬　交易總額近1.2萬億

▲ 金管局指，今年首5個月轉數快新增逾百萬個帳戶登記。

本港進入後疫情時期，打工仔陸續恢復上班，令「宅經濟」收歛。銀行快速支付系統「轉數快」5月份帳戶新登記的增速稍為放緩，但按月仍驟增約14萬個，累計更首次突破500萬大關，涉及交易總額近1.2萬億港元。

金管局回應本報查詢指，截至5月底，轉數快帳戶登記已突破500萬。自2018年9月推出至今，共處理8,200萬宗實時交易，涉及近1.2萬億港元。

日均29.5萬宗交易 較去年底增76%

金管局發言人表示，在疫情下，轉數快的使用量較去年底大幅上升。單以今年5月來看，平均每天處理29.5萬宗實時交易，較去年12月平均每天處理16.8萬宗大升76%，亦較系統剛推出時升逾4倍。

至於登記方面，今年5月底較去年底驟增26%，首5個月共新增超過100萬個帳戶登記。

轉數快的使用量已由主要的個人對個人支付，逐步擴展至繳付帳單、零售商戶及企業支付。政府自去年11月起接受市民以轉數快繳付帳單，市民只需要掃描帳單上的二維碼便可繳交水費、差餉及地租和交稅。此外，陸續有更多商戶，包括大型商戶採用轉數快，支援其商業運作，令商戶支付的交易量穩步增長；加上電子錢包的使用愈趨普及，皆促使經轉數快增值電子錢包的交易增加。

金管局續夥業界 研更多應用場景

展望前景，金管局會繼續與業界探討其他應用場景，包括跨境使用，除了考慮市場需要外，還需顧慮即時支付在跨境使用的場景下，如何符合資金流動的相關政策，以及反洗錢規定。

對於3月時本港正處於新型冠狀病毒爆發高峰期，該月份轉數快的帳戶登記按月急增約27萬個，4月亦上升約19萬個，惟上月只升約14萬個。業界指反映增速放緩或受避疫影響，如早前銀行爭相推出以手機開戶獲定存高息、毋須親往分行辦理等另類服務。

但發言人認為，隨着轉數快的應用範圍逐步擴大，相信使用量會繼續有穩定增長。惟有關交易數字可能會受季節性因素影響而有變動，交易量有升跌亦不足為奇。

發言人續指，轉數快自2018年9月推出至今得到廣泛應用，不論登記數目、交易量及交易金額均有穩定增長，以750萬人口來說滲透率相當高。

發言人補充，轉數快的帳戶登記數目有別於用戶人數，因為一個用戶可以登記多於一個帳戶代號（例如手機號碼及電郵地址），並綁定多於一個戶口。

此外，隨着疫情逐漸受控，早前暫停服務的銀行分行已基本上全部回復正常運作。

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源