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【港滙接錢】金管局密密接錢　港股必定有升幅？

金融經濟 08:03 2020/06/07

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金管局分別於今年4月及6月承接港元買盤。

港滙近日強勢，繼今年4月後，再觸及7.75港元強方兌換保證，金管局三度承接美元沽盤，向市場注資共97.35億港元。雖然金管局日前再度接錢後，未有即時刺激港股走勢，惟午後恒指發力，全日最終升404點。而金管局對上一次承接美元，股市則走勢波動。

翻查資料，金管局今年4月在一周內6度接錢，由4月21日至4月28日計，合共接26.72億美元，共向市場注入207.08億港元，惟港股當時升不足2%。

值得留意是，金管局事隔4年出手接錢前，國際油價經歷歷史性暴瀉，受紐約油期「負油價」拖累，4月接錢時未有帶旺港股，當日（21日）反瀉逾500點，處23700水平。

國際油價引發資金避險，加上港美息差大引發套息交易，金管局及後接連承接美元沽盤，港股稍見上升動力，4月金管局第六次接錢當日恒指升近300點，至24600點水平。若以全月計，受環球大放水推動，4月累升逾1040點或4%。

金管局2015年亦有接錢，惟當時遇上A股股災，港股向上動力欠奉。

由此可見，資金流入雖然可以利好股市，但仍要觀望宏觀形勢影響，本港以往接錢均遇上宏觀風險，今次則處於中美角力之中，成為升市隱憂。

相關文章：【港滙強方兌換保證】一文看清金管局接美元　美股收市後再向市場注資48.83億港元

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編輯：袁諾曦

香港股票 A股 美元 港滙 香港金融管理局 兌換保證

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