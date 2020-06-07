【逆市掙扎】生意激跌9成 陳潔玲Party Room 轉型求存

2015年香港出現新興行業Party Room，至2017年大熱，亦成為最潮行業。由於入場門檻不高，工廈單位加簡單裝修可開業，吸引不少年輕人加入，估計高峰期全港有500間。於2012年以大熱姿態參選香港小姐競選並進入十強的陳潔玲，成為藝人後，參演過不少劇集，包括《愛回家》、《飛虎》等，深受不少網民歡迎，更被稱為「翻版陳妍希」，她於2017年亦投資7位數先後成為兩間Party Room老闆。

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遇上疫情 生意大跌

去年，香港社會運動減低市民外出意欲，Party Room的生意即受影響，陳潔玲表示：「半年間的生意額下跌了三至四成，有些客人情願賠了訂金，都因為安全理由而不敢來。」不幸中的大幸是，雖然生意額下跌，但兩間舖總算做到收支平衡，只是比之前較難經營。以為只要社會氣氛緩和，Party Room的生意就會回復，豈料一場新冠肺炎疫情，對生意打擊更大。「疫情真的很恐怖，走到街上完全沒有人，當然也沒有人會光顧Party Room,我們的生意直綫下跌了九成九，幾乎零收入，我知道有很多同行都已經結束營業。」她坦言非常無奈。

短期難有起色

現時疫情放緩，Party Room行業前景如何，陳潔玲表示：「Party Room屬於娛樂事業，而此類行業很依賴經濟大環境，要是經濟氣氛持續低迷，能做到的不多。」直言對行業前景不抱太大期望的她，將Party Room稍稍轉型，例如租借場地予網紅做直播，或電視台拍攝。雖然有轉型空間，但利潤只能夠勉强「幫補」租金，不能長久以這種方式經營，因此她都給予自己一個限期。「始終做生意不能講感情，預計會再觀望半年，只要出現虧蝕，便會結束營業。」

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