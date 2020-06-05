【股神損手】太早掟貨錯失反彈浪　巴菲特最少失30億

股神巴菲特（Warren Buffet）在上個月大掟貨，分別在5月初及5月中旬大量出售倉內的金融股及航空股，他先在5月7日將倉內所持有的四大航空股（達美航空、美國航空、西南航空、聯合航空）全數沽出，其時四股的股價仍處低位，及後在5月15日沽出高盛、摩根大通、Bancorp及Travelers此四隻金融股及其他股份，單是這些航空股及金融股便套現54億美元。

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不過，近日美股升勢乃由金融、航空、能源等早前受疫情拖累最深遠的股份帶動，如此看來，股神似乎太早沽貨，並錯失了最近一輪的升勢，少賺最少30億美元。

巴菲特金融股、航空股減磅名單 公布日期 股份 賣出股份 股神賣出價 周四收報 5月15日 美國合眾銀行 497,786股 31.65美元 40.07美元 5月15日 高盛 10,084,571股 171.87美元 214.82美元 5月15日 摩根大通 1,800,499股 85.9美元 106.44美元 5月15日 Travelers 312,379股 90.31美元 118美元 5月7日 達美航空 71,886,963股 19.19美元 32.38美元 5月7日 美國航空 47,909,000股 9.04美元 16.72美元 5月7日 西南航空 53,642,713股 23.87美元 38.27美元 5月7日 聯合航空 22,157,608股 19.92美元 39.07美元

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雖然現在與股神沽貨的時間只差一個月，但金融股及航空股卻在這段時間逐步收復失地，以高盛為例，他在5月15日發公告，指已沽出10,084,571股高盛，其時股價為171.87美元，但現時股價卻已升至214.82美元，相差25%。

不過銀行股還不算最肉痛。股神早前明言航空股於近期難有復甦空間，因而沽出所有航空股，但受惠周二（2日）禁飛令消息，四大航空股皆見反彈，當中聯合航空報39.07美元，比股神沽出價19.92美元高出近97%。

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