【股神損手】太早掟貨錯失反彈浪　巴菲特最少失30億

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【中美角力】經濟學者拆解聯滙受衝擊3個迷思
股神巴菲特（Warren Buffet）在上個月大掟貨，分別在5月初及5月中旬大量出售倉內的金融股及航空股，他先在5月7日將倉內所持有的四大航空股（達美航空、美國航空、西南航空、聯合航空）全數沽出，其時四股的股價仍處低位，及後在5月15日沽出高盛、摩根大通、Bancorp及Travelers此四隻金融股及其他股份，單是這些航空股及金融股便套現54億美元。
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不過，近日美股升勢乃由金融、航空、能源等早前受疫情拖累最深遠的股份帶動，如此看來，股神似乎太早沽貨，並錯失了最近一輪的升勢，少賺最少30億美元。
|巴菲特金融股、航空股減磅名單
|公布日期
|股份
|賣出股份
|股神賣出價
|周四收報
|5月15日
|美國合眾銀行
|497,786股
|31.65美元
|40.07美元
|5月15日
|高盛
|10,084,571股
|171.87美元
|214.82美元
|5月15日
|摩根大通
|1,800,499股
|85.9美元
|106.44美元
|5月15日
|Travelers
|312,379股
|90.31美元
|118美元
|5月7日
|達美航空
|71,886,963股
|19.19美元
|32.38美元
|5月7日
|美國航空
|47,909,000股
|9.04美元
|16.72美元
|5月7日
|西南航空
|53,642,713股
|23.87美元
|38.27美元
|5月7日
|聯合航空
|22,157,608股
|19.92美元
|39.07美元
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雖然現在與股神沽貨的時間只差一個月，但金融股及航空股卻在這段時間逐步收復失地，以高盛為例，他在5月15日發公告，指已沽出10,084,571股高盛，其時股價為171.87美元，但現時股價卻已升至214.82美元，相差25%。
不過銀行股還不算最肉痛。股神早前明言航空股於近期難有復甦空間，因而沽出所有航空股，但受惠周二（2日）禁飛令消息，四大航空股皆見反彈，當中聯合航空報39.07美元，比股神沽出價19.92美元高出近97%。
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撰文 : 國際組