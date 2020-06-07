【一家四口】混血孖女亳無「公主病」　「農」家女孩如何育成？

「男孩窮養，女孩富養」成為了傳統養兒育女的「金科玉律」。但是究竟怎樣才算「窮養兒子，富養女兒」呢？不同人總有不同的演繹。走出香港，我們發現「窮養兒富養女」這句話並不能套進所有文化身上。例如，我們在沖繩就碰巧遇到一對異國通婚夫婦。太太是來自南非，而先生是沖繩的農夫。他們對自己一對孖女Jessica和Cayla就並非我們在香港所常見的「富養女」育兒方法。一對孖女非常活潑可愛，平易近人，就讀本地小學三年級，一點也沒有港人口中的所謂「公主病」。

讓女兒有空間自由

我們的孩子來到她們家時，她倆很自信主動地用英文介紹自己，又無私地拿出單車和玩具分享給兩兄弟玩。不用片刻，4個孩子已打成一片，完全不用大人們幫忙Ice-Breaking。她們家門的花園中間設有一張彈床，幾個小孩玩沒多久便放低玩具，走上彈床玩！雖然Jessica和Cayla是女生，但「巾幗不讓鬚眉」，運動能力比得上我兩個仔！知道我兒子Michael和Jason喜歡龍珠，Jessica和Cayla更假扮悟空發出「龜波氣功」，逗得兩兄弟大笑！

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媽媽Kirsten說：「自己小時候在南非長大，那兒草原大地任我行，所以我希望自己女兒有我兒時所享有的空間自由，隨時在郊野行山踏單車，晚上一家人Bonfire燒烤，數星星。」不過，有權利也有義務。孖女閒時也需要幫忙種植和收割芒果，和把芒果包裝放箱寄去日本其他城市。

Kirsten並不認為女人結了婚就應該局限自己做家庭主婦，所以她很着意要自己女兒參與屋企的生意運作（Involvement in the Family Business），這種生活上的實習會讓女兒們學懂一技之長，他日就算不繼承父業，不當芒果農夫的話，也可以把這種技能轉化成其他的「在家生意」。

培養相夫教子能力

今時不同往日，不管是窮養還是富養，背後的目的都是要培養孩子自信與獨立能力吧。眼看Kristen的寶貝女，雖然沒有金錢上的富養，但她所實踐的盡是精神上的富養——用錢買不到，難能可貴的是孩子的精神意志、責任心和獨立精神，女兒當自強！

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亞洲父母通常總會對孩子的將來有期望，但Kirsten說她不期望孩子要變成醫生、律師或精算師，最重要是她們能成為一個好人。Kirsten說因為她生的是女孩，她覺得女孩子長大了以後都會結婚，成為媽媽，所以她很想教懂她們怎樣去管理頭家，而懂得煮菜和做家頭細務是必須的。其實Kirsten自己已經是最佳例子，因為就算她結了婚，她仍然可以一邊照顧孩子，一邊種芒果和做Airbnb！作為媽媽，希望女兒結婚後也可以跟她一樣，一邊相夫教子，一邊擁有自己的在家事業實不為過！

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