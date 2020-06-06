【八達通xApple Wallet】舊款iPhone都可以用到八達通？

▲ 雖然iPhone 8以前的蘋果手機並不支援是次「八達通xApple Wallet」功能，不過也可以配合 Apple Watch Series 3 或以上的版本使用。

自本周二（2日）開始，八達通終可以加入iPhone及Apple Watch內的Apple Wallet進行交易，做法就是將iPhone及Apple Watch升級至iOS 13.5及watchOS 6.2.5或以上。乘搭公共交通工具或於全港的 35,000 個零售點，包括超級市場和便利店購物消費，透過Apple Wallet使用八達通一「嘟」即可！

雖然iPhone 8以前的蘋果手機，即iPhone 6S / 6S Plus / 7 / 7 Plus / 上代SE並不支援是次「八達通xApple Wallet」功能。不過也可以配合 Apple Watch Series 3 或以上的版本，以下簡單步驟啟用：

在「Watch」App加一張新八達通卡

再加到Apple Watch上

即可以手錶拍卡

用戶亦可以直接在手錶上設定Apple Pay為八達通卡增值。

此外，本網亦有一系列有關【八達通xApple Wallet】的實試教學及疑問解答：

＞＞【八達通 x Apple Wallet】一文看清用戶常見問題 附懶人包連結

＞＞【八達通xApple Wallet】八達通加入Apple Wallet 60秒加卡教學（有片）

＞＞【八達通xApple Wallet】八達通登陸Apple Wallet 最高儲值額為港幣3千元

責任編輯：張寶燕

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