  • 26°C
香港時間 : 2020606日 (六) 11:28
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【八達通xApple Wallet】舊款iPhone都可以用到八達通？

科技 11:00 2020/06/06

分享：

雖然iPhone 8以前的蘋果手機並不支援是次「八達通xApple Wallet」功能，不過也可以配合 Apple Watch Series 3 或以上的版本使用。

自本周二（2日）開始，八達通終可以加入iPhone及Apple Watch內的Apple Wallet進行交易，做法就是將iPhone及Apple Watch升級至iOS 13.5及watchOS 6.2.5或以上。乘搭公共交通工具或於全港的 35,000 個零售點，包括超級市場和便利店購物消費，透過Apple Wallet使用八達通一「嘟」即可！

雖然iPhone 8以前的蘋果手機，即iPhone 6S / 6S Plus / 7 / 7 Plus / 上代SE並不支援是次「八達通xApple Wallet」功能。不過也可以配合 Apple Watch Series 3 或以上的版本，以下簡單步驟啟用：

  • 在「Watch」App加一張新八達通卡
  • 再加到Apple Watch上
  • 即可以手錶拍卡

用戶亦可以直接在手錶上設定Apple Pay為八達通卡增值。

此外，本網亦有一系列有關【八達通xApple Wallet】的實試教學及疑問解答：
＞＞【八達通 x Apple Wallet】一文看清用戶常見問題　附懶人包連結
＞＞【八達通xApple Wallet】八達通加入Apple Wallet　60秒加卡教學（有片）
＞＞【八達通xApple Wallet】八達通登陸Apple Wallet　最高儲值額為港幣3千元

責任編輯：張寶燕

＞＞立即參加 hket x SME 網上營銷講座：13億商機系列

相關文章

【六四挑戰中共】中國足球名將郝海東　微博被封
2020/06/05
【六四挑戰中共】中國足球名將郝海東　微博被封
【科技抗疫】Fitbit推急救呼吸機　支援全球需求
2020/06/05
【科技抗疫】Fitbit推急救呼吸機　支援全球需求
【地攤經濟】內地半導體行業能乘勢而起？
2020/06/05
【地攤經濟】內地半導體行業能乘勢而起？
【中小企教室】WhatsApp Business懶人包　免費整理、快速回覆
今日
【中小企教室】WhatsApp Business懶人包　免費整理、快速回覆
手機Apps 創新科技及應用 交通科技 科技產品 交通 零售 便利店 Apple 八達通 Apple Pay

下一篇文章

【科技一周回顧】Apple Wallet八達通正式開通　美國示威引發社交媒體角色爭議
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

Apple Wallet八達通正式開通　增值及細節需注意
Apple Wallet八達通正式開通　增值及細節需注意
【地攤經濟】內地半導體行業能乘勢而起？
【地攤經濟】內地半導體行業能乘勢而起？
【六四挑戰中共】中國足球名將郝海東　微博被封
【六四挑戰中共】中國足球名將郝海東　微博被封
【Intel勁敵】標普500年薪榜首CEO　哪位CEO掘金力領先？
【Intel勁敵】標普500年薪榜首CEO　哪位CEO掘金力領先？
【iPad Pro】傳新iPad Pro明年亮相　搭配5G 、Mini-LED顯示器
【iPad Pro】傳新iPad Pro明年亮相　搭配5G 、Mini-LED顯示器
【iPhone滯銷】隱瞞iPhone需求致股東損失　蘋果面臨訴訟
【iPhone滯銷】隱瞞iPhone需求致股東損失　蘋果面臨訴訟