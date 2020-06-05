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【何鴻燊爭產案】賭王大房女兒何超賢今日入稟　家庭爭產序幕？

金融經濟 18:58 2020/06/05

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長房幼女何超雄今日再向法院提交文件，有律師分析或成爭產案開端。

賭王何鴻燊於5月26日病逝，終年98歲。何鴻燊尚未出殯，長房女兒何超雄（Deborah Ho）繼早前已入稟向同房姐姐何超賢（Angela Ho）要求提交文件，今日（6月5日）再向法院向遺產承辦處，就何鴻燊的遺產登記知會備忘，要求法庭勿在未有知會她的情況下，將何鴻燊的遺產授予書蓋章。有律師指有關法律行動，意味著或為爭產官司揭開序幕。

律師黃鶴鳴回應《TOPick》查詢時稱，若死者生前有訂立遺囑，遺產承辦人將要到法庭申請將死者的遺產授予書蓋章，以展開承辦遺產。若有第三者對相關遺囑有意見，則會透過向法庭存檔知會備忘，要求法庭在在遺產授予書蓋章前，先知會該第三者，「通常就意味住為爭產官司揭開序幕」。

另外，有熟悉遺產訴訟的律師表示，若任何人需要領取遺產，便須向法庭作出申請，要求撤銷有關知會備忘，而登記知會備忘人士亦須提出理據，說明阻止領取遺產的理據，若未能提出有關理據，要求領取遺產人士便可向法庭申請頒令撤銷已登記的知會備忘。

何鴻燊過身前兩周已入稟

事實上，在何鴻燊去世前兩周，何超雄已狀告同房姐姐何超賢，要求何超賢交出多項關於何鴻燊、黎婉華信託的文件，當中提及今年1月15日，何超賢、何超雄和信託另外兩名受益人曾經舉行會議，但未有提及會面內容。

何超雄在傳票中，要求何超賢提交關於「大房」信託的12類文件，包括信託憑據、所有信託修改條款或受託人的文件、所有信託架構、財務報表、資產列表、資產收入和分配資料的文件等，以便調查失當行為。

長房的代表律師高李嚴律師行高國峻律師就向傳媒指，何超雄每年都按時收到信託分配，累計收到約9,700萬港元，並指家庭信託在何超賢的管理下，表現優於市場。

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香港股票 遺囑認證及遺產管理條例 遺產管理 何鴻燊

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